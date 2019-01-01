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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 грудня

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 грудня
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:

Іваничівський район

1. 10:00-16:00
ФОП Хомяк, Школа, ФОП Ковальчук, ФАП с.Завидів

Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Ківерцівський район

1. 09:00-17:00
ФОП Величко Ірина Михайлівна - магазин
ФОП Коваленко Алла Іванівна - магазин
м.Ківерці вул.Чапаєва,буд.43,45,
вул.Міцкевича,буд.23,25,27,29,31,33,34-60, вул. Дорошенка,буд.33,35,37,
вул. Л.Українки,буд.1-25,

Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

місто Луцьк

1. 13:00-16:00
Уравління капітального будівництва, хімчистка, СШ-5 вул. Перемоги, 14,24,15,18, Клима Савури,Саперів, Брестська

Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Любомльський та Шацький райони

1. 9:00 – 17:00
с.Острів'я.
с.Кам'янка. частково
с.Пульмо (ур.Мокошин)

Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.

місто Нововолинськ

1. 09:00-17:00
смт.Благодатне
вул.І.Франка, 2-34, 1-5, 45-67, 48-79
вул.Перемоги, 2, 4, 42
вул.Зелена
вул.Грушевського, 40
2. 09:00-17:00
Водоканал
смт.Благодатне
вул.Миру, 18-22
вул.Пархоменка, 8-12, 5/2-31
вул.Незалежності, 10
3. 09:00-17:00 с.Шахтарське

Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Рожищенський район

1. 9:00-17:00
м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.
2. 9:00-17:00
м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище, вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-10
3. 9:00-17:00
с.Озденіж церква.
с.Озденіж вул.Садова
4. 9:00-17:00
с.Уляники молитовний дім.
с.Уляники вул.Лісова,
5. 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, клуб, ФАП, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церква
с.Рудня вул.Центральна, Спортивна.

6. 9:00-17:00
с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин.
с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
7. 9:00-17:00
с.Олешковичі ФАП, молитовний дім
с.Олешковичі (повністю)

Старовижівський район

1. 10:00-16:00
с.Смідин

Турійський район

1. 10:00-16:30
РСТ – магазин, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП
с. Синявка

2. 10:00-16:30
ПАТ «Волиньгаз» СКЗ, ФОП Вітрук О.В. – магазин
с. Бобли.

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Теги: відключення, світло, Волинь
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