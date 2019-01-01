Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 грудня





Іваничівський район



1. 10:00-16:00

ФОП Хомяк, Школа, ФОП Ковальчук, ФАП с.Завидів



Камінь-Каширський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Ківерцівський район



1. 09:00-17:00

ФОП Величко Ірина Михайлівна - магазин

ФОП Коваленко Алла Іванівна - магазин

м.Ківерці вул.Чапаєва,буд.43,45,

вул.Міцкевича,буд.23,25,27,29,31,33,34-60, вул. Дорошенка,буд.33,35,37,

вул. Л.Українки,буд.1-25,



Ковельський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Луцьк



1. 13:00-16:00

Уравління капітального будівництва, хімчистка, СШ-5 вул. Перемоги, 14,24,15,18, Клима Савури,Саперів, Брестська



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00 – 17:00

с.Острів'я.

с.Кам'янка. частково

с.Пульмо (ур.Мокошин)



Любешівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Маневицький район

Вимкнень споживачів не заплановано.



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

смт.Благодатне

вул.І.Франка, 2-34, 1-5, 45-67, 48-79

вул.Перемоги, 2, 4, 42

вул.Зелена

вул.Грушевського, 40

2. 09:00-17:00

Водоканал

смт.Благодатне

вул.Миру, 18-22

вул.Пархоменка, 8-12, 5/2-31

вул.Незалежності, 10

3. 09:00-17:00 с.Шахтарське



Ратнівський район

Вимкнень споживачів не заплановано.



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.

2. 9:00-17:00

м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище, вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-10

3. 9:00-17:00

с.Озденіж церква.

с.Озденіж вул.Садова

4. 9:00-17:00

с.Уляники молитовний дім.

с.Уляники вул.Лісова,

5. 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, клуб, ФАП, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церква

с.Рудня вул.Центральна, Спортивна.



6. 9:00-17:00

с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин.

с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.

7. 9:00-17:00

с.Олешковичі ФАП, молитовний дім

с.Олешковичі (повністю)



Старовижівський район



1. 10:00-16:00

с.Смідин



Турійський район



1. 10:00-16:30

РСТ – магазин, КЗ «ТЦПМСД» - ФАП

с. Синявка



2. 10:00-16:30

ПАТ «Волиньгаз» СКЗ, ФОП Вітрук О.В. – магазин

с. Бобли.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 10:00-16:00ФОП Хомяк, Школа, ФОП Ковальчук, ФАП с.ЗавидівВимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00-17:00ФОП Величко Ірина Михайлівна - магазинФОП Коваленко Алла Іванівна - магазинм.Ківерці вул.Чапаєва,буд.43,45,вул.Міцкевича,буд.23,25,27,29,31,33,34-60, вул. Дорошенка,буд.33,35,37,вул. Л.Українки,буд.1-25,Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 13:00-16:00Уравління капітального будівництва, хімчистка, СШ-5 вул. Перемоги, 14,24,15,18, Клима Савури,Саперів, БрестськаВимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00 – 17:00с.Острів'я.с.Кам'янка. частковос.Пульмо (ур.Мокошин)Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00-17:00смт.Благодатневул.І.Франка, 2-34, 1-5, 45-67, 48-79вул.Перемоги, 2, 4, 42вул.Зеленавул.Грушевського, 402. 09:00-17:00Водоканалсмт.Благодатневул.Миру, 18-22вул.Пархоменка, 8-12, 5/2-31вул.Незалежності, 103. 09:00-17:00 с.ШахтарськеВимкнень споживачів не заплановано.1. 9:00-17:00м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10,Гагаріна,2-27,Жуковського, Героїв УПА,2-15,Тиха.2. 9:00-17:00м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище, вулЧехова,1-15, 21,33,16-67А.Ліпкана,1-103. 9:00-17:00с.Озденіж церква.с.Озденіж вул.Садова4. 9:00-17:00с.Уляники молитовний дім.с.Уляники вул.Лісова,5. 9:00-17:00 с.Рудня сільська рада, клуб, ФАП, відділення зв’язку, кіоск, магазини, церквас.Рудня вул.Центральна, Спортивна.6. 9:00-17:00с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин.с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.7. 9:00-17:00с.Олешковичі ФАП, молитовний дімс.Олешковичі (повністю)1. 10:00-16:00с.Смідин1. 10:00-16:30РСТ – магазин, КЗ «ТЦПМСД» - ФАПс. Синявка2. 10:00-16:30ПАТ «Волиньгаз» СКЗ, ФОП Вітрук О.В. – магазинс. Бобли.

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