Снігу не буде: з наступного тижня в Україну прийде потепління
Сьогодні, 14:18
Україна завтра опиниться серед різних фаз опадів. На території країни очікується дощ, мокрий сніг та туман.
Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
27-го грудня найбільша ймовірність снігу та мокрого снігу буде в західних областях України. І там - чи не найхолодніше, протягом дня 0+3 градуси.
На решті території очікується переважно дощ або туман із мрякою. Температура повітря +2+5 градусів, на Півдні та Сході +4+8 градусів.
Вітер північно-західний, поривчастий.
Синоптик зазначає, що за такої невисокої температури, при її навіть незначному зниженні дощ може перейти у мокрий сніг.
До кінця тижня волога погода в Україні втримається - періодично дощ та мокрий сніг, похолодає до невеликих мінусів. А 31 грудня - 1 січня знову очікується потепління.
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Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.
27-го грудня найбільша ймовірність снігу та мокрого снігу буде в західних областях України. І там - чи не найхолодніше, протягом дня 0+3 градуси.
На решті території очікується переважно дощ або туман із мрякою. Температура повітря +2+5 градусів, на Півдні та Сході +4+8 градусів.
Вітер північно-західний, поривчастий.
Синоптик зазначає, що за такої невисокої температури, при її навіть незначному зниженні дощ може перейти у мокрий сніг.
До кінця тижня волога погода в Україні втримається - періодично дощ та мокрий сніг, похолодає до невеликих мінусів. А 31 грудня - 1 січня знову очікується потепління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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