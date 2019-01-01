Снігу не буде: з наступного тижня в Україну прийде потепління





Про це



27-го грудня найбільша ймовірність снігу та мокрого снігу буде в західних областях України. І там - чи не найхолодніше, протягом дня 0+3 градуси.



На решті території очікується переважно дощ або туман із мрякою. Температура повітря +2+5 градусів, на Півдні та Сході +4+8 градусів.



Вітер північно-західний, поривчастий.



Синоптик зазначає, що за такої невисокої температури, при її навіть незначному зниженні дощ може перейти у мокрий сніг.



До кінця тижня волога погода в Україні втримається - періодично дощ та мокрий сніг, похолодає до невеликих мінусів. А 31 грудня - 1 січня знову очікується потепління.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна завтра опиниться серед різних фаз опадів. На території країни очікується дощ, мокрий сніг та туман.Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.27-го грудня найбільша ймовірність снігу та мокрого снігу буде в західних областях України. І там - чи не найхолодніше, протягом дня 0+3 градуси.На решті території очікується переважно дощ або туман із мрякою. Температура повітря +2+5 градусів, на Півдні та Сході +4+8 градусів.Вітер північно-західний, поривчастий.Синоптик зазначає, що за такої невисокої температури, при її навіть незначному зниженні дощ може перейти у мокрий сніг.До кінця тижня волога погода в Україні втримається - періодично дощ та мокрий сніг, похолодає до невеликих мінусів. А 31 грудня - 1 січня знову очікується потепління.

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