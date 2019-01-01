Скандальний комуніст з Луцька взяв участь у конференції до дня народження Сталіна





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Згідно з повідомленням, "учасники конференції з великим інтересом прослухали доповіді: Симоненка Петра Миколайовича - 1-го секретаря ЦК Компартії України, народного депутата України II-VIII скликань - "Сталінський досвід соціалістичних перетворень радянської країни"; Крючкова Георгія Корнійовича - члена Президії ЦК Компартії України, народного депутата України III-IV скликань - "І.В. Сталін як теоретик марксизму-ленінізму"; Мнацаканова Сергія Олександровича - ректора Партійної школи при ЦК Компартії України - "Внесок І.В. Сталіна в національно-державне будівництво СРСР".



Серед тих, хто виступав, був і чинний член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук Солдатенко Валерій Федорович із доповіддю "І. В. Сталін і Україна на переломному історичному етапі", а також голова Київської міської Ради ветеранів, генерал-майор авіації Мартинов Микола Єгорович із виступом "І.В.Сталін - як військовий стратег і організатор Перемоги над фашизмом".



Після завершення заходу Симоненко вручив "пам'ятну медаль до 140-річчя І. В. Сталіна" Солдатенку Валерію Федоровичу та Арсеєнку Анатолію Григоровичу, а "перший секретар ЦК ЛКСМУ Михайло Кононович вручив комсомольський квиток представнику київської молоді".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У день 140-ї річниці народження радянського керівника Йосипа Сталіна заборонена Комуністична партія України провела в Києві "науково-практичну конференцію" на тему "І. В. Сталін і революційне перетворення світу".Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компартії України.Згідно з повідомленням, "учасники конференції з великим інтересом прослухали доповіді:- 1-го секретаря ЦК Компартії України, народного депутата України II-VIII скликань - "Сталінський досвід соціалістичних перетворень радянської країни";- члена Президії ЦК Компартії України, народного депутата України III-IV скликань - "І.В. Сталін як теоретик марксизму-ленінізму";- ректора Партійної школи при ЦК Компартії України - "Внесок І.В. Сталіна в національно-державне будівництво СРСР".Серед тих, хто виступав, був і чинний член-кореспондент НАН України, доктор історичних наукіз доповіддю "І. В. Сталін і Україна на переломному історичному етапі", а також голова Київської міської Ради ветеранів, генерал-майор авіаціїіз виступом "І.В.Сталін - як військовий стратег і організатор Перемоги над фашизмом".Після завершення заходу Симоненко вручив "пам'ятну медаль до 140-річчя І. В. Сталіна" Солдатенку Валерію Федоровичу та, а "перший секретар ЦК ЛКСМУвручив комсомольський квиток представнику київської молоді".

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