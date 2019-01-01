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На Волині «на гарячому» спіймали браконьєра, який сіткою ловив рибу

На Волині «на гарячому» спіймали браконьєра, який сіткою ловив рибу
На озері Кримне поблизу села Мельники Шацького району викрили "рибного" браконьєра.

Так, 23 грудня рибоохоронний патруль спільно з громадськими інспекторами пройшли водоймами Шацького району, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.

Близько 13 години викрили чоловіка, яки ловив рибу забороненим знаряддям – риболовецькою сіткою.

На чоловіка оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності. Заборонене знаряддя лову вилучили

Згодом на тому ж озері рейдова група виявила безгосподарське майно. З водойми вилучили шість сіток, загальною довжиною 450 м.

Нагадаємо, що в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

На Волині «на гарячому» спіймали браконьєра, який сіткою ловив рибу
На Волині «на гарячому» спіймали браконьєра, який сіткою ловив рибу
На Волині «на гарячому» спіймали браконьєра, який сіткою ловив рибу
На Волині «на гарячому» спіймали браконьєра, який сіткою ловив рибу

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Теги: риба, патруль, Волинь
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