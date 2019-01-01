На Волині «на гарячому» спіймали браконьєра, який сіткою ловив рибу

На озері Кримне поблизу села Мельники Шацького району викрили "рибного" браконьєра.Так, 23 грудня рибоохоронний патруль спільно з громадськими інспекторами пройшли водоймами Шацького району, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.Близько 13 години викрили чоловіка, яки ловив рибу забороненим знаряддям – риболовецькою сіткою.На чоловіка оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності. Заборонене знаряддя лову вилучилиЗгодом на тому ж озері рейдова група виявила безгосподарське майно. З водойми вилучили шість сіток, загальною довжиною 450 м.Нагадаємо, що в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.