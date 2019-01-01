На Волині «на гарячому» спіймали браконьєра, який сіткою ловив рибу
Сьогодні, 14:48
На озері Кримне поблизу села Мельники Шацького району викрили "рибного" браконьєра.
Так, 23 грудня рибоохоронний патруль спільно з громадськими інспекторами пройшли водоймами Шацького району, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.
Близько 13 години викрили чоловіка, яки ловив рибу забороненим знаряддям – риболовецькою сіткою.
На чоловіка оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності. Заборонене знаряддя лову вилучили
Згодом на тому ж озері рейдова група виявила безгосподарське майно. З водойми вилучили шість сіток, загальною довжиною 450 м.
Нагадаємо, що в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
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Так, 23 грудня рибоохоронний патруль спільно з громадськими інспекторами пройшли водоймами Шацького району, - інформує Волинський рибоохоронний патруль.
Близько 13 години викрили чоловіка, яки ловив рибу забороненим знаряддям – риболовецькою сіткою.
На чоловіка оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності. Заборонене знаряддя лову вилучили
Згодом на тому ж озері рейдова група виявила безгосподарське майно. З водойми вилучили шість сіток, загальною довжиною 450 м.
Нагадаємо, що в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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