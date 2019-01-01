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На Волині судитимуть банду, яка займалася підпільним гральним бізнесом

На Волині судитимуть банду, яка займалася підпільним гральним бізнесом
На Волині судитимуть членів організованої групи, яка займалася незаконним гральним бізнесом.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

З лютого 2018 по лютий 2019 року п’ятеро лучан, зорганізованих 45-річним мешканцем обласного центру Волині, винайняли у Луцьку два приміщення та облаштували в них підпільні казино.

Заклади були обладнані комп’ютерною технікою зі спеціальним програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі «Інтернет», системою електронних платежів і працювали під вивіскою державної лотереї.

У казино приймали грошові ставки, надавали гравцям доступ до азартних ігор на комп’ютерних симуляторах гральних автоматів й у разі виграшу – виплачували його.

Наразі п’ятьох волинян обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом організованою групою) й невдовзі вони постануть перед судом, який визначить їм міру покарання.

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Теги: Волинь, організована банда, суд, гральний бізнес
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