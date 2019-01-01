На Волині судитимуть банду, яка займалася підпільним гральним бізнесом
Сьогодні, 14:57
На Волині судитимуть членів організованої групи, яка займалася незаконним гральним бізнесом.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
З лютого 2018 по лютий 2019 року п’ятеро лучан, зорганізованих 45-річним мешканцем обласного центру Волині, винайняли у Луцьку два приміщення та облаштували в них підпільні казино.
Заклади були обладнані комп’ютерною технікою зі спеціальним програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі «Інтернет», системою електронних платежів і працювали під вивіскою державної лотереї.
У казино приймали грошові ставки, надавали гравцям доступ до азартних ігор на комп’ютерних симуляторах гральних автоматів й у разі виграшу – виплачували його.
Наразі п’ятьох волинян обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом організованою групою) й невдовзі вони постануть перед судом, який визначить їм міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
З лютого 2018 по лютий 2019 року п’ятеро лучан, зорганізованих 45-річним мешканцем обласного центру Волині, винайняли у Луцьку два приміщення та облаштували в них підпільні казино.
Заклади були обладнані комп’ютерною технікою зі спеціальним програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі «Інтернет», системою електронних платежів і працювали під вивіскою державної лотереї.
У казино приймали грошові ставки, надавали гравцям доступ до азартних ігор на комп’ютерних симуляторах гральних автоматів й у разі виграшу – виплачували його.
Наразі п’ятьох волинян обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом організованою групою) й невдовзі вони постануть перед судом, який визначить їм міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Затримали волинянина, який фурою незаконно перевозив ялинки
Сьогодні, 15:24
База сервісного центру МВС України працює з перебоями
Сьогодні, 15:06
На Волині судитимуть банду, яка займалася підпільним гральним бізнесом
Сьогодні, 14:57
Медіа