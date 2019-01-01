База сервісного центру МВС України працює з перебоями





Про це йдеться на сайті відомства.



Список заблокованих послуг:



- реєстрація/перереєстрація транспортних засобів;

- видача посвідчення водія;

- обмін та заміна посвідчення водія;

- видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

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