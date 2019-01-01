вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

База сервісного центру МВС України працює з перебоями

База сервісного центру МВС України працює з перебоями
26 грудня Національна автоматизована інформаційна система МВС України працює з перебоями.

Про це йдеться на сайті відомства.

Список заблокованих послуг:

- реєстрація/перереєстрація транспортних засобів;
- видача посвідчення водія;
- обмін та заміна посвідчення водія;
- видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: система МВС України, робота
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Ковеля BMW влетіла у вантажівку з комбайнами. ВІДЕО
Сьогодні, 15:39
Затримали волинянина, який фурою незаконно перевозив ялинки
Сьогодні, 15:24
База сервісного центру МВС України працює з перебоями
Сьогодні, 15:06
На Волині судитимуть банду, яка займалася підпільним гральним бізнесом
Сьогодні, 14:57
На Волині «на гарячому» спіймали браконьєра, який сіткою ловив рибу
Сьогодні, 14:48
Схожі новини
У Польщі викрили агенцію, яка незаконно влаштувала на роботу півтори сотні українців У Польщі викрили агенцію, яка незаконно влаштувала на роботу півтори сотні українців
24 грудень, 16:36
Як працюватиме міграційна служба Волині на новорічні та різдвяні свята Як працюватиме міграційна служба Волині на новорічні та різдвяні свята
16 грудень, 12:44
Українців попереджають про збої в роботі митниці Українців попереджають про збої в роботі митниці
07 грудень, 16:00
Справа для душі стала бізнесом: у Луцьку люди із «золотими» руками ділилися історіями успіху. ФОТО Справа для душі стала бізнесом: у Луцьку люди із «золотими» руками ділилися історіями успіху. ФОТО
03 грудень, 18:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленського назвали політиком року в Україні, Порошенко – другий. ОПИТУВАННЯ
Сьогодні, 15:41
 0
Біля Ковеля BMW влетіла у вантажівку з комбайнами. ВІДЕО
Сьогодні, 15:39
 0
Затримали волинянина, який фурою незаконно перевозив ялинки
Сьогодні, 15:24
 0
База сервісного центру МВС України працює з перебоями
Сьогодні, 15:06
 0
На Волині судитимуть банду, яка займалася підпільним гральним бізнесом
Сьогодні, 14:57
 0
Медіа
відео
1/8