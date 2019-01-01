База сервісного центру МВС України працює з перебоями
Сьогодні, 15:06
26 грудня Національна автоматизована інформаційна система МВС України працює з перебоями.
Про це йдеться на сайті відомства.
Список заблокованих послуг:
- реєстрація/перереєстрація транспортних засобів;
- видача посвідчення водія;
- обмін та заміна посвідчення водія;
- видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.
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Про це йдеться на сайті відомства.
Список заблокованих послуг:
- реєстрація/перереєстрація транспортних засобів;
- видача посвідчення водія;
- обмін та заміна посвідчення водія;
- видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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