вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Експерт розповів, чому так раптово впали ціни на бензин та дизпаливо

Експерт розповів, чому так раптово впали ціни на бензин та дизпаливо
На фоні того, що Президент України Володимир Зеленський закликав мережі АЗС знизити ціни на пальне, вартість бензину та дизельного пального на українських АЗС впала на понад дві гривні.

Про те, на які види пального та на скільки впала ціна, кореспондент УНН дізнався у експерта ринку нафтопродуктів Леоніда Косянчука.

"Впали ціни на ті, що були маржинальні: бензин, дизельне пальне. Сьогодні впали вже більше ніж на 2 гривні. Вони і до зустрічі з президентом більш як на гривню понизились, а після того – двічі по п’ятдесят-сімдесят копійок", - розповів Косянчук.

На запитання кореспондента, чи впаде ціна ще, експерт пояснив, що це - небажано в умовах реальної економіки.

"Зважаючи на те, що в Україні більше ніж 6,5 тисячі АЗС, можна сказати, що це серйозні надходження до держбюджету. А зниження цін - це, знову ж таки, втрати бюджету. Але якщо казати з точки зору споживача, то в тому, що говорив Президент, – є логіка", - повідомив Косянчук.

Він також зазначив, що дискусія точиться щодо вартості пального на стелах АЗС, на яких виставляють одну ціну, а за дисконтною системою вона інша, тож запровадити єдину нижчу ціну потрібно для всіх, а не лише для тих, хто має картку лояльності (приблизно 80%, за інформацією експерта).

Проте, ціна може впасти ще, за умови трансформації величини акцизного податку – "на 2,50-2,80 – ціна має впасти на бензин".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: АЗС, Україна, ціни, здешевлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
Сьогодні, 19:47
Покарали водія вантажівки, який був п'яний «в дрова» та пропонував хабар луцьким патрульним
Сьогодні, 19:43
Експерт розповів, чому так раптово впали ціни на бензин та дизпаливо
Сьогодні, 19:37
На турнір з плавання у Луцьку з’їхалися спортсмени зі всієї країни. ФОТО
Сьогодні, 19:23
На Волинь повернулася 14-та бригада з Донбасу. ФОТО
Сьогодні, 19:14
Схожі новини
Ціни на сигарети зростуть: коли і на скільки Ціни на сигарети зростуть: коли і на скільки
08 жовтень, 20:52
В Україні сильно подорожчають автомобілі В Україні сильно подорожчають автомобілі
10 серпень, 01:04
В Україні прогнозують подорожчання картоплі В Україні прогнозують подорожчання картоплі
31 липень, 03:16
Повідомили, як, коли і на скільки в Україні подорожчають продукти Повідомили, як, коли і на скільки в Україні подорожчають продукти
23 липень, 00:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який більше чотирьох років тому потрапив у аварію, потребує допомоги
Сьогодні, 20:18
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 27 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
«Сім'я вже вичерпала всі кошти»: донька з Рівного благає врятувати батька
Сьогодні, 19:47
 0
Покарали водія вантажівки, який був п'яний «в дрова» та пропонував хабар луцьким патрульним
Сьогодні, 19:43
 0
Експерт розповів, чому так раптово впали ціни на бензин та дизпаливо
Сьогодні, 19:37
 0
Медіа
відео
1/8