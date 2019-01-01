Затримали волинянина, який фурою незаконно перевозив ялинки

На Рівненщині поліцейські затримали волинянина, який перевозив ялинки та сосни.Близько 18 години 24 грудня у селі Бабка поліцейські групи реагування патрульної поліції зупинили вантажний автомобіль Renault Magnum, у напівпричепі якого 36-річний волинянин перевозив хвойні дерева, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейським водій показав накладну на перевезення 750 ялинок та сосен, однак жодних документів про їх походження у нього не було. Крім того, під час поверхневої перевірки напівпричепа з’ясувалося, що на хвойних деревах були відсутні і спеціальні бирки.Від надання будь-яких пояснень 36-річний чоловік відмовився.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).Транспортний засіб тимчасово помістили на територію Володимирецького ВП для вирішення питання про накладення арешту для встановлення законності перевезення хвойних дерев.