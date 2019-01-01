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Деякі села поблизу Луцька залишились без води

Деякі села поблизу Луцька залишились без води
У зв’язку із пошкодженням ділянки водогону та проведення ремонтних робіт, 26 та 27 грудня з 9:00 тимчасово не буде водопостачання у селах Боратин, Новостав, Голишів, Рованці.

Про це інформують на сайті Боратинської ОТГ.

Зазначають, що роботи триватимуть до повного відновлення аварійної ділянки. 26 грудня, орієнтовно з 19:00 до 21:00, підприємство КП «Луцькводоканал» відновить водопостачання в нормальному режимі.

А стабілізувати тиск і повністю відновити нормальну подачу води обіцяють вже у другій половині дня 27 грудня.

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Теги: вода, села
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