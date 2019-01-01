На Волині розпочали роботу 5 нових центрів обслуговування платників податків

Щоб забезпечити якісними адміністративними послугами платників податків на Волині відкрили 5 нових центрів обслуговування платників.Таким чином, в області вже діють 17 центрів обслуговування платників при державних податкових інспекціях, - інформує управління податкових сервісів Головного управління ДПС у Волинській області.Зокрема, 24 грудня розпочав роботу ЦОП при Шацькій ДПІ Любомльського управління Головного управління ДПС у Волинській області.Раніше, у грудні поточного року, розпочали роботу центри обслуговування платників в смт. Маневичі, Любешів, Турійськ та Локачі.«Державна податкова служба України намагається максимально спростити виконання податкових зобов’язань представниками бізнесу та громадянами. З цією метою не лише впроваджуються нові – сучасні і зручні електронні сервіси, а й створюються комфортні умови для отримання послуг в сервісних центрах при державних податкових інспекціях. Саме фахівці центрів обслуговування платників допоможуть подати звітні документи, отримати необхідну довідку чи усну консультацію з податкових питань», - зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській областіПосадовець наголосив, що всі адміністративні послуги надаються фахівцями ДПС згідно затверджених технологічних вимог та у визначені строки.«Інформація щодо особливостей надання послуг оприлюднена на субсайті територіальних органів ДПС у Волинській області в банері «Центри обслуговування платників». Враховуючи сучасний рівень розвитку інформаційних технологій, перехід на електронний формат спілкування з контролюючими органами залишається пріоритетним напрямком. Отож, якщо Ви бажаєте спілкуватися з податківцями дистанційно, фахівці ЦОП допоможуть створити своє персональне робоче місце в Електронному кабінеті на офіційному веб-порталі ДПС України», - підкреслив Олег Гирикович.Довідково: в середньому щомісяця територіальні органи ДПС у Волинській області надають понад 10 тисяч адміністративних послуг.