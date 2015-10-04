У квартирах українців тепло подешевшає на третину

Володимир Зеленський та Уряд запроваджують зниження вартості комунальних послуг. Сума на тепло у платіжках знизиться на третину. Уже в грудні 2019 року теплопостачальники мають можливість та можуть перерахувати платіжки, враховуючи зниження ціни на газ.



Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час першого засідання Ради розвитку громад та територій, - повідомляє



Зауважують, що це рішення – не популістське. Немає ніякого «ручного керування» цінами, яке завжди призводило до великих заборгованостей і енергозалежності від Росії. Уряд застосував чисто ринкові принципи: йому вдалося зменшити ціну на газ, що використовується для опалення осель 2/3 українців – відповідно повинні зменшитися і тарифи.



"В Україні є два типи постачання. Приблизно 15 мільйонів домогосподарств – це те, з чим ми зараз працюємо. Приблизно 65% з них – це індивідуальне опалення. Це означає, що зусилля, спрямовані на мінімізацію цін на газ, уже відчутні для людей. Ми маємо поговорити про 35% населення, які використовують централізоване опалення. Зараз ціна на газ – 5132 гривень за 1 тисячу кубометрів. Це значно нижче, ніж у четвертому кварталі минулого року. Ми не можемо на це не реагувати, люди мають це відчути. Якщо газ подешевшав на 30%, це означає, що це має відбитися у тарифі на тепло", – зауважив Глава Уряду.



За словами прем'єр-міністра України, всі відповідні інструменти для проведення перерахунку Уряд уже надав владі на місцях.



"Українці повинні відчути зміни у своїх платіжках вже зараз, а не через 3-5 років. Ми дали необхідний механізм. Тепер все залежить від того, наскільки швидко і ефективно спрацюють органи місцевого самоврядування, мери міст та теплокомуненерго – саме вони мають право переглянути цифри у платіжках громадян. Всі відповідні інструменти місцевій владі Президент і Уряд надали", – зауважив Олексій Гончарук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українита Уряд запроваджують зниження вартості комунальних послуг. Сума на тепло у платіжках знизиться на третину. Уже в грудні 2019 року теплопостачальники мають можливість та можуть перерахувати платіжки, враховуючи зниження ціни на газ.Про це заявив прем’єр-міністр Українипід час першого засідання Ради розвитку громад та територій, - повідомляє Волинська ОДА. Зауважують, що це рішення – не популістське. Немає ніякого «ручного керування» цінами, яке завжди призводило до великих заборгованостей і енергозалежності від Росії. Уряд застосував чисто ринкові принципи: йому вдалося зменшити ціну на газ, що використовується для опалення осель 2/3 українців – відповідно повинні зменшитися і тарифи."В Україні є два типи постачання. Приблизно 15 мільйонів домогосподарств – це те, з чим ми зараз працюємо. Приблизно 65% з них – це індивідуальне опалення. Це означає, що зусилля, спрямовані на мінімізацію цін на газ, уже відчутні для людей. Ми маємо поговорити про 35% населення, які використовують централізоване опалення. Зараз ціна на газ – 5132 гривень за 1 тисячу кубометрів. Це значно нижче, ніж у четвертому кварталі минулого року. Ми не можемо на це не реагувати, люди мають це відчути. Якщо газ подешевшав на 30%, це означає, що це має відбитися у тарифі на тепло", – зауважив Глава Уряду.За словами прем'єр-міністра України, всі відповідні інструменти для проведення перерахунку Уряд уже надав владі на місцях."Українці повинні відчути зміни у своїх платіжках вже зараз, а не через 3-5 років. Ми дали необхідний механізм. Тепер все залежить від того, наскільки швидко і ефективно спрацюють органи місцевого самоврядування, мери міст та теплокомуненерго – саме вони мають право переглянути цифри у платіжках громадян. Всі відповідні інструменти місцевій владі Президент і Уряд надали", – зауважив Олексій Гончарук.

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