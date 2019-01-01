Волинському храму подарували ікону з частинкою мощей святого
Сьогодні, 17:15
Декан протоієрей Володимир Мицько передав частинку риз святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця, парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у село Раків Ліс Камінь-Каширського деканату.
Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Як розповів настоятель храму протоієрей Микола Смолярчук, коли церква в селі відновила діяльність у 1983 р., то перше богослужіння відправили саме в день цього Божого угодника 25 грудня. Тодішній настоятель протоієрей Адам Бровчук (нині покійний) закликав громаду пам’ятати цей присвяток і особливо шанувати св. Спиридона.
Дізнавшись про побожну традицію, о. Володимир скористався можливістю і подарував частинку риз святителя для його ікони, яку з любов’ю вшановують у Раковому Лісі. Декан напередодні, 24 грудня, прибув у село і привітав парафію зі святом, передаючи оновлену реліквію.
Після зустрічі святині у храмі відслужили акафіст із помазанням освяченою оливою.
Нагадаємо, що релігійна громада цього села у лютому 2019 року возз’єдналася з Православною церквою України, вийшовши з Московського Патріархату.
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Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Як розповів настоятель храму протоієрей Микола Смолярчук, коли церква в селі відновила діяльність у 1983 р., то перше богослужіння відправили саме в день цього Божого угодника 25 грудня. Тодішній настоятель протоієрей Адам Бровчук (нині покійний) закликав громаду пам’ятати цей присвяток і особливо шанувати св. Спиридона.
Дізнавшись про побожну традицію, о. Володимир скористався можливістю і подарував частинку риз святителя для його ікони, яку з любов’ю вшановують у Раковому Лісі. Декан напередодні, 24 грудня, прибув у село і привітав парафію зі святом, передаючи оновлену реліквію.
Після зустрічі святині у храмі відслужили акафіст із помазанням освяченою оливою.
Нагадаємо, що релігійна громада цього села у лютому 2019 року возз’єдналася з Православною церквою України, вийшовши з Московського Патріархату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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