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Волинському храму подарували ікону з частинкою мощей святого

Волинському храму подарували ікону з частинкою мощей святого
Декан протоієрей Володимир Мицько передав частинку риз святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця, парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці у село Раків Ліс Камінь-Каширського деканату.

Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

Як розповів настоятель храму протоієрей Микола Смолярчук, коли церква в селі відновила діяльність у 1983 р., то перше богослужіння відправили саме в день цього Божого угодника 25 грудня. Тодішній настоятель протоієрей Адам Бровчук (нині покійний) закликав громаду пам’ятати цей присвяток і особливо шанувати св. Спиридона.

Дізнавшись про побожну традицію, о. Володимир скористався можливістю і подарував частинку риз святителя для його ікони, яку з любов’ю вшановують у Раковому Лісі. Декан напередодні, 24 грудня, прибув у село і привітав парафію зі святом, передаючи оновлену реліквію.

Після зустрічі святині у храмі відслужили акафіст із помазанням освяченою оливою.

Нагадаємо, що релігійна громада цього села у лютому 2019 року возз’єдналася з Православною церквою України, вийшовши з Московського Патріархату.

Волинському храму подарували ікону з частинкою мощей святого
Волинському храму подарували ікону з частинкою мощей святого
Волинському храму подарували ікону з частинкою мощей святого

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Теги: Волинь, мощі, храм
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