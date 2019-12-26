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В Україні заборонять ввозити секонд-хенд

В Україні заборонять ввозити секонд-хенд
Міністерство соціальної політики розробляє зміни у нормативно-правові акти України щодо заборони ввезення на територію країни вживаних речей як гуманітарної допомоги.

Про це повідомив заступник міністра соцполітики Олег Коваль на прес-конференції, - пишуть Факти.

"Ми розробили зміни до нормативно-правових актів щодо заборони ввезення на митну територію України у вигляді гуманітарної допомоги одягу та взуття, які були у використанні, крім одягу спеціального призначення для ВСУ, СБУ, МВС і ДСНС, а також медичних установ, – заявив Коваль.

За його словами, українським законодавством користуються бізнесмени і під виглядом гуманітарної допомоги ввозять в країну секонд-хенд, щоб потім продати його.

"Ми гідна нація і нам не потрібні мільйони тонн секонд-хенду в країні", – додав Коваль.

Винятки для силовиків, співробітників ДСНС і медперсоналу Коваль пояснив тим, що дуже часто Україні передають спеціальне дороге обмундирування, у якого закінчився термін зберігання на складах за кордоном і їх на безоплатній основі віддають до ДСНС.

Заступник міністра додав, що така форма відповідає міжнародним стандартам і не несе загрозу для життя силовиків.

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Теги: секонд хенд, Україна, заборона
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Коментарі 3
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Це вкотре за останніх 30 років? - У плісняви туго з фантазіє. Це обіцяні "рехформи"?
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Було б прекрасно. Скільки можна видавати себе за європейських жебраків і одягатись зі смітника Європи!? З іншої сторони, на цьому казково збагачуються нечисті на руку люди, створивши на старих шмотках свого роду бізнес. Навколо, куди не глянь, магазини секонд-хенда, в нових приміщеннях, де захмарна платня за оренду. Молодь стоїть в чергах з пяти ранку, щод дісталась стара онуча "на вагу". Ганьба!!! Секонд-хуй їм,таким "бізнесменам", а не секонд-хенд!
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Це ж бізнес 5млн українців, це ж їм прийдеться йти працювати, і, ой, платити податки. Уже десятий рік лякають бариг.
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