В Україні заборонять ввозити секонд-хенд





Про це повідомив заступник міністра соцполітики Олег Коваль на прес-конференції, - пишуть



"Ми розробили зміни до нормативно-правових актів щодо заборони ввезення на митну територію України у вигляді гуманітарної допомоги одягу та взуття, які були у використанні, крім одягу спеціального призначення для ВСУ, СБУ, МВС і ДСНС, а також медичних установ, – заявив Коваль.



За його словами, українським законодавством користуються бізнесмени і під виглядом гуманітарної допомоги ввозять в країну секонд-хенд, щоб потім продати його.



"Ми гідна нація і нам не потрібні мільйони тонн секонд-хенду в країні", – додав Коваль.



Винятки для силовиків, співробітників ДСНС і медперсоналу Коваль пояснив тим, що дуже часто Україні передають спеціальне дороге обмундирування, у якого закінчився термін зберігання на складах за кордоном і їх на безоплатній основі віддають до ДСНС.



Заступник міністра додав, що така форма відповідає міжнародним стандартам і не несе загрозу для життя силовиків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство соціальної політики розробляє зміни у нормативно-правові акти України щодо заборони ввезення на територію країни вживаних речей як гуманітарної допомоги.Про це повідомив заступник міністра соцполітикина прес-конференції, - пишуть Факти "Ми розробили зміни до нормативно-правових актів щодо заборони ввезення на митну територію України у вигляді гуманітарної допомоги одягу та взуття, які були у використанні, крім одягу спеціального призначення для ВСУ, СБУ, МВС і ДСНС, а також медичних установ, – заявив Коваль.За його словами, українським законодавством користуються бізнесмени і під виглядом гуманітарної допомоги ввозять в країну секонд-хенд, щоб потім продати його."Ми гідна нація і нам не потрібні мільйони тонн секонд-хенду в країні", – додав Коваль.Винятки для силовиків, співробітників ДСНС і медперсоналу Коваль пояснив тим, що дуже часто Україні передають спеціальне дороге обмундирування, у якого закінчився термін зберігання на складах за кордоном і їх на безоплатній основі віддають до ДСНС.Заступник міністра додав, що така форма відповідає міжнародним стандартам і не несе загрозу для життя силовиків.

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