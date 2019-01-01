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На турнір з плавання у Луцьку з’їхалися спортсмени зі всієї країни. ФОТО

На турнір з плавання у Луцьку з’їхалися спортсмени зі всієї країни. ФОТО
На базі КЗ «СДЮСШОР плавання ЛМР» 26 грудня відбулось офіційне відкриття та старт турніру з плавання «Новорічні призи Луцької міської ради».

Учасниками цьогорічних змагань стали близько 120 плавців з міста Луцька, – повідомили на сторінці департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради у Facebook.

Зокрема у змаганнях взяли участь команди КЗ «СДЮСШОР плавання Луцької міської ради», КЗ «КДЮСШ №1 Луцької міської ради», КЗ «КДЮСШ імені Є. Кондратовича», Луцького НВК № 26, Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, МСК «Олімпієць», «ЛАЙМ ФІТ КЛУБ», м. Рівне, м. Кузнецовськ, м. Тернопіль, м. Червоноград, м. Березно, м. Львів, м. Трускавець, м. Долина, м. Київ, м. Полтава, ДЮСШ республіки Білорусь.

На турнір з плавання у Луцьку з’їхалися спортсмени зі всієї країни. ФОТО
На турнір з плавання у Луцьку з’їхалися спортсмени зі всієї країни. ФОТО


Змагання проводяться у таких вікових категоріях:
І вікова група - 2003 р.н. і старші (юн., дівч.) – КМС;
ІІ вікова група - 2004-2005 р.н. (юн., дівч.) – І розряд;
ІІІ вікова група - 2006-2007 р.н. (юн., дівч.) – ІІ розряд

Додатково повідомляють, що завтра о 10:00 відбудеться другий день змагань та нагородження призерів.

На турнір з плавання у Луцьку з’їхалися спортсмени зі всієї країни. ФОТО
На турнір з плавання у Луцьку з’їхалися спортсмени зі всієї країни. ФОТО
На турнір з плавання у Луцьку з’їхалися спортсмени зі всієї країни. ФОТО
На турнір з плавання у Луцьку з’їхалися спортсмени зі всієї країни. ФОТО
На турнір з плавання у Луцьку з’їхалися спортсмени зі всієї країни. ФОТО
На турнір з плавання у Луцьку з’їхалися спортсмени зі всієї країни. ФОТО
На турнір з плавання у Луцьку з’їхалися спортсмени зі всієї країни. ФОТО


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Теги: плавання, луцьк, турнір, новорічні призи, департамент культури ЛМР
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