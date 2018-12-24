Покарали водія вантажівки, який був п'яний «в дрова» та пропонував хабар луцьким патрульним





18 грудня 2019 року Луцький міський районний суд обрав йому покарання, - пише



Так, після зупинки патрульними, перебуваючи на задньому сидінні їхньої службової автівки,



Своїми діями, він порушив ч.1 ст. 369 КК України, яка передбачає покарання штрафом або ж позбавлення волі від двох до чотирьох років.



28 листопада 2019 року між прокуром та підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості.



У підсумку суд визначив водію покарання у вигляді штрафу в обсязі 9350 гривень. Право водити автотранспортні засоби йому не обмежили.

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