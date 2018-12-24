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Покарали водія вантажівки, який був п'яний «в дрова» та пропонував хабар луцьким патрульним

Покарали водія вантажівки, який був п'яний «в дрова» та пропонував хабар луцьким патрульним
Покарали водія, який 12 листопада 2019 року водій вантажівки порушив правила дорожнього руху й потім пропонував хабара патрульним. Чоловік був п'яним та ледве тримався на ногах.

18 грудня 2019 року Луцький міський районний суд обрав йому покарання, - пише ІА "Конкурент".

Так, після зупинки патрульними, перебуваючи на задньому сидінні їхньої службової автівки, він дістав із кишені гроші, демонструючи свою готовність надати неправомірну вигоду поліцейським.

Своїми діями, він порушив ч.1 ст. 369 КК України, яка передбачає покарання штрафом або ж позбавлення волі від двох до чотирьох років.

28 листопада 2019 року між прокуром та підозрюваним було укладено угоду про визнання винуватості.

У підсумку суд визначив водію покарання у вигляді штрафу в обсязі 9350 гривень. Право водити автотранспортні засоби йому не обмежили.

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Теги: суд, п'яний водій, хабар, штраф
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