Радять бути уважними: на Заході України – можлива ожеледиця





Про це йдеться на сайті ДСНС України.



"За прогнозами УкрГідрометцентру, 27 грудня у західних та Житомирській областях на дорогах ожеледиця; вночі та вранці у східних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у плвідомлені.



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