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Радять бути уважними: на Заході України – можлива ожеледиця

Радять бути уважними: на Заході України – можлива ожеледиця
На території України очікують погіршення погодних умов.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, 27 грудня у західних та Житомирській областях на дорогах ожеледиця; вночі та вранці у східних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у плвідомлені.

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Теги: ожеледиця, попередження, Захід
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