Радять бути уважними: на Заході України – можлива ожеледиця
Сьогодні, 17:34
На території України очікують погіршення погодних умов.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За прогнозами УкрГідрометцентру, 27 грудня у західних та Житомирській областях на дорогах ожеледиця; вночі та вранці у східних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у плвідомлені.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
"За прогнозами УкрГідрометцентру, 27 грудня у західних та Житомирській областях на дорогах ожеледиця; вночі та вранці у східних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у плвідомлені.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Снігу не буде: з наступного тижня в Україну прийде потепління
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