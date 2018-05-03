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28-річний волинянин викрав косметику у магазині

28-річний волинянин викрав косметику у магазині
У Нововолинську затримали 28-річного чоловіка, який пограбував магазин.

Учора, 25 грудня, до поліції звернулася керуюча магазину та повідомила, що незнайомець перебуваючи у магазині з прилавку відкрито викрав косметику, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що пограбування скоїв, раніше судимий, 28-річний житель Нововолинська. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадене правоохоронці вилучили.

Слідчі за фактом грабежу відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі. Затриманому оголосили підозру в скоєнні цього злочину, вирішують питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.


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Теги: крадіжка, косметика
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