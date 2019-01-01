Волинська облспоживспілка програла Луцькраді справу щодо Старого ринку у Верховному Суді





Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на своїй



Волинська облспожиспілка подала заяву до Господарського суду Волинської області про забезпечення позову шляхом накладення вищевказаних заборон. У задоволенні цього клопотання суд відмовив. Після цього Волинська облспоживспілка подала апеляцію, й суд апеляційної інстанції скасував ухвалу Господарського суду Волинської області та постановив нове рішення, яким частково задовольнив клопотання Волинської облспоживспілки шляхом накладення заборони відчуження земельної ділянки, її поділу, реєстрації в ДЗК.



Луцька міська рада подала касаційну скаргу і за результатами її розгляду Верховний Суд України постановив скасувати рішення суду апеляційної інстанції, який вжив заходів забезпечення позову та наклав заборони на ділянку та залишив у силі ухвалу Господарського суду Волинської області про відмову у задоволенні заяви Волинської облспоживспілки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська рада у Верховному суді України виграла справу у Волинської облспоживспілки, що стосується земельної ділянки Старого ринку. Предмет суперечки у цій справі стосується забезпечення позову шляхом заборони відчуження земельної ділянки, її поділу, реєстрації в ДЗК та інше.Про це повідомив радник Луцького міського головина своїй сторінці у Facebook.Волинська облспожиспілка подала заяву до Господарського суду Волинської області про забезпечення позову шляхом накладення вищевказаних заборон. У задоволенні цього клопотання суд відмовив. Після цього Волинська облспоживспілка подала апеляцію, й суд апеляційної інстанції скасував ухвалу Господарського суду Волинської області та постановив нове рішення, яким частково задовольнив клопотання Волинської облспоживспілки шляхом накладення заборони відчуження земельної ділянки, її поділу, реєстрації в ДЗК.Луцька міська рада подала касаційну скаргу і за результатами її розгляду Верховний Суд України постановив скасувати рішення суду апеляційної інстанції, який вжив заходів забезпечення позову та наклав заборони на ділянку та залишив у силі ухвалу Господарського суду Волинської області про відмову у задоволенні заяви Волинської облспоживспілки.

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