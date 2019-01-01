Волинська облспоживспілка програла Луцькраді справу щодо Старого ринку у Верховному Суді
Сьогодні, 18:07
Луцька міська рада у Верховному суді України виграла справу у Волинської облспоживспілки, що стосується земельної ділянки Старого ринку. Предмет суперечки у цій справі стосується забезпечення позову шляхом заборони відчуження земельної ділянки, її поділу, реєстрації в ДЗК та інше.
Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.
Волинська облспожиспілка подала заяву до Господарського суду Волинської області про забезпечення позову шляхом накладення вищевказаних заборон. У задоволенні цього клопотання суд відмовив. Після цього Волинська облспоживспілка подала апеляцію, й суд апеляційної інстанції скасував ухвалу Господарського суду Волинської області та постановив нове рішення, яким частково задовольнив клопотання Волинської облспоживспілки шляхом накладення заборони відчуження земельної ділянки, її поділу, реєстрації в ДЗК.
Луцька міська рада подала касаційну скаргу і за результатами її розгляду Верховний Суд України постановив скасувати рішення суду апеляційної інстанції, який вжив заходів забезпечення позову та наклав заборони на ділянку та залишив у силі ухвалу Господарського суду Волинської області про відмову у задоволенні заяви Волинської облспоживспілки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.
Волинська облспожиспілка подала заяву до Господарського суду Волинської області про забезпечення позову шляхом накладення вищевказаних заборон. У задоволенні цього клопотання суд відмовив. Після цього Волинська облспоживспілка подала апеляцію, й суд апеляційної інстанції скасував ухвалу Господарського суду Волинської області та постановив нове рішення, яким частково задовольнив клопотання Волинської облспоживспілки шляхом накладення заборони відчуження земельної ділянки, її поділу, реєстрації в ДЗК.
Луцька міська рада подала касаційну скаргу і за результатами її розгляду Верховний Суд України постановив скасувати рішення суду апеляційної інстанції, який вжив заходів забезпечення позову та наклав заборони на ділянку та залишив у силі ухвалу Господарського суду Волинської області про відмову у задоволенні заяви Волинської облспоживспілки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Удар ро шакалу горгуту. Поетапно місто собі поверне усю землю, а цей шакал ще буде сидіти на параші. Так йому не минеться.
Удавр по Горгуту - це чудово! АЛЕ... КОЛИ влуплять по УКРОПУ???
Останні новини
На Волині водію «впаяли» понад 20 тисяч гривень штрафу
Сьогодні, 18:37
«Другий день народження на Різдво», – чоловік, якому у ковельській лікарні пересадили серце. ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
Волинська облспоживспілка програла Луцькраді справу щодо Старого ринку у Верховному Суді
Сьогодні, 18:07
28-річний волинянин викрав косметику у магазині
Сьогодні, 18:01
Волинянку «розвели» на оренді квартири
Сьогодні, 17:45
Медіа