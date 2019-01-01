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Волинська облспоживспілка програла Луцькраді справу щодо Старого ринку у Верховному Суді

Волинська облспоживспілка програла Луцькраді справу щодо Старого ринку у Верховному Суді
Луцька міська рада у Верховному суді України виграла справу у Волинської облспоживспілки, що стосується земельної ділянки Старого ринку. Предмет суперечки у цій справі стосується забезпечення позову шляхом заборони відчуження земельної ділянки, її поділу, реєстрації в ДЗК та інше.

Про це повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.

Волинська облспожиспілка подала заяву до Господарського суду Волинської області про забезпечення позову шляхом накладення вищевказаних заборон. У задоволенні цього клопотання суд відмовив. Після цього Волинська облспоживспілка подала апеляцію, й суд апеляційної інстанції скасував ухвалу Господарського суду Волинської області та постановив нове рішення, яким частково задовольнив клопотання Волинської облспоживспілки шляхом накладення заборони відчуження земельної ділянки, її поділу, реєстрації в ДЗК.

Луцька міська рада подала касаційну скаргу і за результатами її розгляду Верховний Суд України постановив скасувати рішення суду апеляційної інстанції, який вжив заходів забезпечення позову та наклав заборони на ділянку та залишив у силі ухвалу Господарського суду Волинської області про відмову у задоволенні заяви Волинської облспоживспілки.

Волинська облспоживспілка програла Луцькраді справу щодо Старого ринку у Верховному Суді

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Теги: Луцькрада, Старий ринок, Луцьк, Поліщук, Волиньоблспоживспілка
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Коментарі 2
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Удар ро шакалу горгуту. Поетапно місто собі поверне усю землю, а цей шакал ще буде сидіти на параші. Так йому не минеться.
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Удавр по Горгуту - це чудово! АЛЕ... КОЛИ влуплять по УКРОПУ???
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