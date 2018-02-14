«Другий день народження на Різдво», – чоловік, якому у ковельській лікарні пересадили серце. ВІДЕО

Василь Міговка з Білої церкви



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Нагадаємо,



Успішна операція пройшла 25 грудня у ковельській лікарні. Операція з трансплантації серця відбулася в Україні вперше за останні 15 років, розповіла речниця Ковельського територіального медичного об’єднання Олена Деркач.



Донором став пацієнт з відкритою черепно-мозковою травмою, в якого бригадою спеціалістів констатована смерть мозку. Родичі дали згоду на проведення операції, вилучення органів померлого для пересадки і цим врятували здоров’я та життя трьом пацієнтам, каже Олена Деркач.



Операцію з пересадки серця провели ковельські хірурги на чолі з керівником Інституту серця МОЗ України лікарем-кардіохірургом Борисом Тодуровим.



Лікар-хірург Ковельського МТМО Олександр Голуб: "Детурація 98, пульс 100. Це норма. Він на підтримуючих препаратах зараз. І це все добре. Динаміка стабільна повністю".



З таким настроєм пацієнт Василь Міговка готується до дороги. Нині пацієнт вирушає з Ковеля до Києва.



Чоловікові 56. Розповідає: мав хворобу, яку в народі називають «бичаче серце». У вівторок о першій годині дня телефоном сказали, що у Ковелі є донорській орган. За кілька годин син привіз чоловіка з Білої Церкви на Волинь.



"Ми ж їхали по-срочному. – Скажіть, чи якесь хвилювання було? – Ніякого, я з радістю їхав. Я вже знав, що мені недовго залишилось. - Ви себе напередодні погано почували? – Да, да", - каже Василь Міговка.



"Я прийшов на другій день, коли він уже в себе прийшов, я кажу: - Як дихати? Легше? - А він зняв маску і глибоко почав дихати. Я зразу побачив, що йому легше", - розповідає син прооперованого чоловіка.



Операцію з трансплантації серця провели ковельські лікарі на чолі з керівником Інституту Серця МОЗ України Борисом Тодуровим. На Волинь приїхав лікар-реаніматолог Євген Боярчук, якій стежить за пацієнтом після пересадки органу.



"Наша вже задача була стабілізувати до кінця стан пацієнта і підготувати його до транспортування на Київ. – Скажіть, що його очікує в Києві? – В Києві він приїде в реанімацію, у палату інтенсивної терапії, де буде знаходитись декілька днів, і підготується для переведення в палату більш вільного режиму, де він зможе вставати", - зазначив лікар-реаніматолог Інституту Серця МОЗ України Євген Боярчук.



Донором став 46 річний чоловік, в якого після падіння з висоти і закритої черепно-мозкової травми констатували смерть мозку. До початку трансплантації, ковельські лікарі забезпечили життєдіяльність донорських органів, розповів медик Іван Міськів.



"В операційній ми налагодили штучний кровообіг, для забезпечення життєдіяльності організму, органи треба було зберегти. Ми забезпечили доставку кисню, циркуляцію кровообігу, помірну гіпотермію, тобто охолодили до 32 градусів для зменшення потреб в кисні. Так органи краще зберігаються. Видалили серце", - каже лікар-перфузіолог Ковельського МТМО Іван Міськів.



В іншій палаті у Ковельському медоб’єднанні - волинянка Наталія Єфімчук. Жінці пересадили нирку від того ж донора. Хірург Максим Овечко каже: 6 років у жінки не працювали власні нирки.



"Вона з нашого району, перебувала в нас на програмі постійного гемодіалізу. Тому вона була планова в листку очікування. Коли з’явився потенційний донор ми її викликали, провели тести і ось бачите результат", - розповідає завідувач відділення трансплантації Ковельського МТМО Максим Овечко.



Реабілітація Наталії з донорською ниркою триватиме майже місяць, каже лікар Максим Овечко.



"Життя подарували більш-менш нормальне, не таке як я їздила 6 років на діаліз. Їздила три рази в тиждень. І важко було, і неспроможність така була", - каже жінка, якій пересадили нирку.



Другу нирку від донора перевезли пацієнтові у київську клініку.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 56-річнийз Білої церкви отримав "нове" серце в рамках першої за 15 років трансплантації серця в Україні.Про це йдеться у сюжеті "Суспільного". Нагадаємо, чоловіка сьогодні, 26 грудня, транспортують з Ковеля до Києва для лікування в Інституті Серця.Успішна операція пройшла 25 грудня у ковельській лікарні. Операція з трансплантації серця відбулася в Україні вперше за останні 15 років, розповіла речниця Ковельського територіального медичного об’єднанняДонором став пацієнт з відкритою черепно-мозковою травмою, в якого бригадою спеціалістів констатована смерть мозку. Родичі дали згоду на проведення операції, вилучення органів померлого для пересадки і цим врятували здоров’я та життя трьом пацієнтам, каже Олена Деркач.Операцію з пересадки серця провели ковельські хірурги на чолі з керівником Інституту серця МОЗ України лікарем-кардіохірургомЛікар-хірург Ковельського МТМО Олександр Голуб: "Детурація 98, пульс 100. Це норма. Він на підтримуючих препаратах зараз. І це все добре. Динаміка стабільна повністю".З таким настроєм пацієнт Василь Міговка готується до дороги. Нині пацієнт вирушає з Ковеля до Києва.Чоловікові 56. Розповідає: мав хворобу, яку в народі називають «бичаче серце». У вівторок о першій годині дня телефоном сказали, що у Ковелі є донорській орган. За кілька годин син привіз чоловіка з Білої Церкви на Волинь."Ми ж їхали по-срочному. – Скажіть, чи якесь хвилювання було? – Ніякого, я з радістю їхав. Я вже знав, що мені недовго залишилось. - Ви себе напередодні погано почували? – Да, да", - каже Василь Міговка."Я прийшов на другій день, коли він уже в себе прийшов, я кажу: - Як дихати? Легше? - А він зняв маску і глибоко почав дихати. Я зразу побачив, що йому легше", - розповідає син прооперованого чоловіка.Операцію з трансплантації серця провели ковельські лікарі на чолі з керівником Інституту Серця МОЗ України Борисом Тодуровим. На Волинь приїхав лікар-реаніматолог, якій стежить за пацієнтом після пересадки органу."Наша вже задача була стабілізувати до кінця стан пацієнта і підготувати його до транспортування на Київ. – Скажіть, що його очікує в Києві? – В Києві він приїде в реанімацію, у палату інтенсивної терапії, де буде знаходитись декілька днів, і підготується для переведення в палату більш вільного режиму, де він зможе вставати", - зазначив лікар-реаніматолог Інституту Серця МОЗ України Євген Боярчук.Донором став 46 річний чоловік, в якого після падіння з висоти і закритої черепно-мозкової травми констатували смерть мозку. До початку трансплантації, ковельські лікарі забезпечили життєдіяльність донорських органів, розповів медик"В операційній ми налагодили штучний кровообіг, для забезпечення життєдіяльності організму, органи треба було зберегти. Ми забезпечили доставку кисню, циркуляцію кровообігу, помірну гіпотермію, тобто охолодили до 32 градусів для зменшення потреб в кисні. Так органи краще зберігаються. Видалили серце", - каже лікар-перфузіолог Ковельського МТМО Іван Міськів.В іншій палаті у Ковельському медоб’єднанні - волинянка. Жінці пересадили нирку від того ж донора. Хірург Максим Овечко каже: 6 років у жінки не працювали власні нирки."Вона з нашого району, перебувала в нас на програмі постійного гемодіалізу. Тому вона була планова в листку очікування. Коли з’явився потенційний донор ми її викликали, провели тести і ось бачите результат", - розповідає завідувач відділення трансплантації Ковельського МТМОРеабілітація Наталії з донорською ниркою триватиме майже місяць, каже лікар Максим Овечко."Життя подарували більш-менш нормальне, не таке як я їздила 6 років на діаліз. Їздила три рази в тиждень. І важко було, і неспроможність така була", - каже жінка, якій пересадили нирку.Другу нирку від донора перевезли пацієнтові у київську клініку.

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