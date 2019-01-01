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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 27 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 27 грудня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі очікується сніжно-дощова погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до 0…+1 градуса, удень підніметься до +1…+2.

Вітер північно-західний і північний, 2-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, місцями – сніг.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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