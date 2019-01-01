На Волині депутат та його дружина незаконно заволоділи 2-ма гектарами землі
Сьогодні, 20:46
Депутат Затурцівської сільської ради та його дружина заволоділи незаконно двома земельними ділянками загальною площею 2 га.
Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Під час прийняття сільською радою рішень про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в селі Вілька Садівська у власність подружжю депутат не повідомив інших депутатів Затурцівської сільської ради про наявність у нього конфлікту інтересів.
При цьому він був обізнаний, що Законом України «Про запобігання корупції» закріплена імперативна заборона, у тому числі і депутату місцевої ради, брати участь у прийнятті рішення органом у разі виникнення у нього реального або потенційного конфлікту інтересів.
Саме цю норму депутат порушив.
За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) обранець громади був у вересні 2017 року притягнутий до адміністративної відповідальності Локачинським районним судом.
Прокурори ж у суді наполягають на визнанні незаконними й скасуванні рішень сільради про надання у власність депутату та його дружині земельних ділянок, а також на поверненні цих ділянок у власність громади.
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Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Під час прийняття сільською радою рішень про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в селі Вілька Садівська у власність подружжю депутат не повідомив інших депутатів Затурцівської сільської ради про наявність у нього конфлікту інтересів.
При цьому він був обізнаний, що Законом України «Про запобігання корупції» закріплена імперативна заборона, у тому числі і депутату місцевої ради, брати участь у прийнятті рішення органом у разі виникнення у нього реального або потенційного конфлікту інтересів.
Саме цю норму депутат порушив.
За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративне правопорушення, передбачене ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) обранець громади був у вересні 2017 року притягнутий до адміністративної відповідальності Локачинським районним судом.
Прокурори ж у суді наполягають на визнанні незаконними й скасуванні рішень сільради про надання у власність депутату та його дружині земельних ділянок, а також на поверненні цих ділянок у власність громади.
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