На Волинь повернулася 14-та бригада з Донбасу. ФОТО
Сьогодні, 19:14
З району проведення операції Об'єднаних сил 26 грудня повернулася 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.
Про це повідомляє волинська бригада на сторінці у Facebook.
Бійців гідно зустріли у Володимирі під звуки військового оркестру.
"Саме так, за давньою українською традицією, та під звуки музики військового оркестру зустрічали в пункті постійної дислокації побратимів, військовослужбовців народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які, гідно та з честю виконавши завдання за призначенням на лінії фронту, повернулися з району проведення операції Об’єднаних сил на рідну Волинь! Ми сильні й згуртовані! У нас єдина мета – Перемога! Яку неодмінно втілимо в новому 2020-му році! Та поки - ми вдома! Радість повернення й зустрічі – неповторна!", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 27 грудня у Володимирі-Волинському з нагоди повернення із зони проведення операції Об’єднаних сил відбудеться урочиста зустріч військовослужбовців 14-ї ОМБр імені Князя Романа Великого.
О 8:45 годині від місця розташування бригади вулицею Ковельська до площі Героїв вирушить колона військових, де о 10:00 годині відбудеться урочиста церемонія.
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Про це повідомляє волинська бригада на сторінці у Facebook.
Бійців гідно зустріли у Володимирі під звуки військового оркестру.
"Саме так, за давньою українською традицією, та під звуки музики військового оркестру зустрічали в пункті постійної дислокації побратимів, військовослужбовців народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які, гідно та з честю виконавши завдання за призначенням на лінії фронту, повернулися з району проведення операції Об’єднаних сил на рідну Волинь! Ми сильні й згуртовані! У нас єдина мета – Перемога! Яку неодмінно втілимо в новому 2020-му році! Та поки - ми вдома! Радість повернення й зустрічі – неповторна!", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, 27 грудня у Володимирі-Волинському з нагоди повернення із зони проведення операції Об’єднаних сил відбудеться урочиста зустріч військовослужбовців 14-ї ОМБр імені Князя Романа Великого.
О 8:45 годині від місця розташування бригади вулицею Ковельська до площі Героїв вирушить колона військових, де о 10:00 годині відбудеться урочиста церемонія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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