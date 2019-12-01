Волинські льотчики отримали винищувач. ФОТО





Такий новорічний подарунок авіаторам зробили заводчани Держпідприємства «Укроборонпрому» «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», - пише



Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил, це вже другий відремонтований та переданий бригаді винищувач упродовж грудня. На літаках МіГ-29 та МіГ-29УБ спеціалістами авіапідприємства проведено комплекс ремонтно-відновлювальних робіт, завдяки якому бойові машини отримали значний ресурс експлуатації – 8 років.



Винищувачі вже введені до складу авіабригади, їх незабаром залучатимуть до несення бойового чергування в системі протиповітряної оборони країни та підготовки льотного складу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Авіапарк бригади тактичної авіації Повітряних Сил, що базується на Волині, поповнив винищувач МіГ-29.Такий новорічний подарунок авіаторам зробили заводчани Держпідприємства «Укроборонпрому» «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», - пише АрміяInform Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил, це вже другий відремонтований та переданий бригаді винищувач упродовж грудня. На літаках МіГ-29 та МіГ-29УБ спеціалістами авіапідприємства проведено комплекс ремонтно-відновлювальних робіт, завдяки якому бойові машини отримали значний ресурс експлуатації – 8 років.Винищувачі вже введені до складу авіабригади, їх незабаром залучатимуть до несення бойового чергування в системі протиповітряної оборони країни та підготовки льотного складу.

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