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Волинські льотчики отримали винищувач. ФОТО

Волинські льотчики отримали винищувач. ФОТО
Авіапарк бригади тактичної авіації Повітряних Сил, що базується на Волині, поповнив винищувач МіГ-29.

Такий новорічний подарунок авіаторам зробили заводчани Держпідприємства «Укроборонпрому» «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», - пише АрміяInform.

Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил, це вже другий відремонтований та переданий бригаді винищувач упродовж грудня. На літаках МіГ-29 та МіГ-29УБ спеціалістами авіапідприємства проведено комплекс ремонтно-відновлювальних робіт, завдяки якому бойові машини отримали значний ресурс експлуатації – 8 років.
Волинські льотчики отримали винищувач. ФОТО

Винищувачі вже введені до складу авіабригади, їх незабаром залучатимуть до несення бойового чергування в системі протиповітряної оборони країни та підготовки льотного складу.

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Теги: авіація, Волинь
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