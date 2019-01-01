За дві доби волинські медики здійснили 771 виїзд
Сьогодні, 21:56
За дві доби 24 і 25 грудня до волинські медики здійснили 771 виїзд для надання допомоги.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у фейсбуці.
Так, за дві доби в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 914 звернень, здійснили 771 виїзд бригад екстреної медичної допомоги, з них 25 – безрезультатні.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставили 231 особу.
Найчастіше причинами викликів було гостре порушення мозкового кровообігу - 14 викликів.
Також медики здійснили 8 виїздів з приводу гострого коронарного синдрому, 8 – з приводу ДТП (10 потерпілих), 1 – з приводу травми китиці, 1 – з приводу термічний опік, 4 – з приводу пожежі,
8 – з приводу кримінальний травматизм.
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у фейсбуці.
Так, за дві доби в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 914 звернень, здійснили 771 виїзд бригад екстреної медичної допомоги, з них 25 – безрезультатні.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставили 231 особу.
Найчастіше причинами викликів було гостре порушення мозкового кровообігу - 14 викликів.
Також медики здійснили 8 виїздів з приводу гострого коронарного синдрому, 8 – з приводу ДТП (10 потерпілих), 1 – з приводу травми китиці, 1 – з приводу термічний опік, 4 – з приводу пожежі,
8 – з приводу кримінальний травматизм.
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