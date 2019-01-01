вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За дві доби волинські медики здійснили 771 виїзд

За дві доби волинські медики здійснили 771 виїзд
За дві доби 24 і 25 грудня до волинські медики здійснили 771 виїзд для надання допомоги.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у фейсбуці.

Так, за дві доби в Центральній оперативній диспетчерській зареєстрували 914 звернень, здійснили 771 виїзд бригад екстреної медичної допомоги, з них 25 – безрезультатні.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставили 231 особу.

Найчастіше причинами викликів було гостре порушення мозкового кровообігу - 14 викликів.

Також медики здійснили 8 виїздів з приводу гострого коронарного синдрому, 8 – з приводу ДТП (10 потерпілих), 1 – з приводу травми китиці, 1 – з приводу термічний опік, 4 – з приводу пожежі,
8 – з приводу кримінальний травматизм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь газифікована майже на 70%
Сьогодні, 22:59
За дві доби волинські медики здійснили 771 виїзд
Сьогодні, 21:56
Волинські льотчики отримали винищувач. ФОТО
Сьогодні, 21:21
На Волині депутат та його дружина незаконно заволоділи 2-ма гектарами землі
Сьогодні, 20:46
Волинянин, який більше чотирьох років тому потрапив у аварію, потребує допомоги
Сьогодні, 20:18
Схожі новини
На Волині закривають тублікарню На Волині закривають тублікарню
08 грудень, 08:36
Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО Луцькі лікарі вчилися робити складні операції на головному мозку. ФОТО
04 грудень, 22:23
Медицина Волині на дуже високому рівні, – представниця Національної служби здоров’я України Медицина Волині на дуже високому рівні, – представниця Національної служби здоров’я України
27 листопад, 20:16
На Волині родина захворіла на сальмонельоз через домашні яйця На Волині родина захворіла на сальмонельоз через домашні яйця
01 листопад, 18:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь газифікована майже на 70%
Сьогодні, 22:59
 0
За дві доби волинські медики здійснили 771 виїзд
Сьогодні, 21:56
 0
Волинські льотчики отримали винищувач. ФОТО
Сьогодні, 21:21
 0
На Волині депутат та його дружина незаконно заволоділи 2-ма гектарами землі
Сьогодні, 20:46
 0
Волинянин, який більше чотирьох років тому потрапив у аварію, потребує допомоги
Сьогодні, 20:18
 0
Медіа
відео
1/8