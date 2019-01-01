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27 грудня на Волині: гортаючи календар

27 грудня на Волині: гортаючи календар
День народження 27 грудня відзначають колишній народний депутат України, волинянин Віктор Олійник (на фото) та журналіст Катерина Талашук.

За православним календарем 27 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Іванами.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає їм здоров’я, радості й достатку.

На Волині цього дня 79 років тому народився журналіст, редактор, політик, громадський діяч, публіцист, письменник, беззмінний редактор газети «Волинь» Полікарп Шафета (1935 -1996 роки).

27 грудня 1981 року здали в експлуатацію Луцький завод великопанельного домобудування.

27 грудня 1996 року вийшов перший номер правонаступниці «Народної трибуни» – газети «Сім’я і дім».

27 грудня 2007 - у мікрорайоні Державного підшипникового заводу міста Луцька відкрили амбулаторію сімейної медицини.

Цього ж дня у 2011 році на Волині назвали ТОП-5 найвизначніших знахідок і археологічних відкриттів.

У 2012 році в будинок на Рівненській, 109, який частково обвалився в червні, повернулися його мешканці. Будівлю відремонтували.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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