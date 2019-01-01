Вперше в Україні: футзальний суддя показав зелену картку

В Тернополі вперше в історії українського футзалу арбітр показав гравцю зелену картку.Історична подія сталася 24 грудня у Тернополі під час IV-го міжнародного Різдвяно-новорічного турніру з футзалу «Кубок Сонця», - йдеться на сторінці Асоціації футзалу Тернопільщини.Під час поєдинку 1/4 фіналу між командами «Сирна хата+» та «Вставай Сонце». Гравець команди «Сирна хата+»у єдиноборстві з голкіпером порушив правила. Арбітр цього не побачив, але гравець признався, сказав про це, за що отримав від рефері… зелену картку.В історію увійшов і тернопільський арбітркотрий вперше в українському футзалі показав гравцю зелену картку.Перед стартом сезону 2016/2017 в другому дивізіоні італійського чемпіонату було прийнято рішення надати головному арбітру, крім традиційних червоної та жовтої карток, зелену. Основне її призначення – не карати, а заохочувати гравців, які гідно поводяться на полі та проявляють людяність. 4 жовтня 2016 року вперше зелена картка була показана в поєдинку Серії B між італійськими командами "Віртус Ентелла" і "Віченца". Її отримав футболіст "Віченци" Крістіан Галано за дотримання принципів Fair Play. Суддя призначив кутовий удар в бік воріт «Віртус Ентелли», але Галано підказав арбітру, що гравець команди суперника не торкався м’яча, і відповідно, призначення стандарту є помилковим.