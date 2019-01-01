Волинські волейболістки стали переможницями новорічного турніру. ФОТО





Змагання серед команд дівчат 2006-2007 років народження відбувалися 20-22 грудня в Одесі, - йдеться у повідомленні на сайті Ковельської міської ради.



У ньому взяли участь колективи з Чорноморська, Южного, Миколаєва, СДЮСШОР ім. Литвака Б.Д. і волейбольного клубу “Джинестра” з Одеси та Ковеля.



Юні ковельчанки показали гарну гру, майстерність та взаємопідтримку і здобули перемогу. Наші волейболістки нагороджені медалями та грамотами. Кращими гравцями турніру визнані: Вероніка Тверда, Поліна Герасимчук, Богдана Варакута, Вероніка П'ясецька, Тетяна Гудзь, Тетяна Шишута, Лія Якимова, Олександра Мельник, Анастасія Босак, Ярослава Мартинюк.



Готували команди до змагань тренери Тетяна Максимчук та Едуард Фрейман.

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