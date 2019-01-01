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Волинські волейболістки стали переможницями новорічного турніру. ФОТО

Волинські волейболістки стали переможницями новорічного турніру. ФОТО
Юні ковельські волейболістки повернулись з перемогою з одеського новорічного турніру

Змагання серед команд дівчат 2006-2007 років народження відбувалися 20-22 грудня в Одесі, - йдеться у повідомленні на сайті Ковельської міської ради.

У ньому взяли участь колективи з Чорноморська, Южного, Миколаєва, СДЮСШОР ім. Литвака Б.Д. і волейбольного клубу “Джинестра” з Одеси та Ковеля.

Юні ковельчанки показали гарну гру, майстерність та взаємопідтримку і здобули перемогу. Наші волейболістки нагороджені медалями та грамотами. Кращими гравцями турніру визнані: Вероніка Тверда, Поліна Герасимчук, Богдана Варакута, Вероніка П'ясецька, Тетяна Гудзь, Тетяна Шишута, Лія Якимова, Олександра Мельник, Анастасія Босак, Ярослава Мартинюк.

Готували команди до змагань тренери Тетяна Максимчук та Едуард Фрейман.
Волинські волейболістки стали переможницями новорічного турніру. ФОТО
Волинські волейболістки стали переможницями новорічного турніру. ФОТО

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Теги: волейбол, Ковель
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