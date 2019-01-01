Волинь газифікована майже на 70%

Цьогоріч на Волині газифікували понад 6 тис помешкань волинян. Основною сферою діяльності АТ «Волиньгаз», як Оператора ГРМ, є розподіл природного газу для мешканців Волинської області.Про це повідомляє пресс-служба АТ «Волиньгаз»Система газопостачання складається з 10 тисяч кілометрів газових мереж, 7,5 з них - лінійні частини газопроводів і 2,5 тисячі – газопроводів-вводів.Щорічно підприємство здійснює доставку близько 0,5 млн. кубометрів газу для майже 250 тис. побутових споживачів, 2,5 тис. промислових підприємств, комунальної теплоенергетики, бюджетних установ та інших суб'єктів господарювання. Щодня фахівці обслуговують 1400 шкафних газорегуляторних пунктів і 412 газорегуляторних пунктів.Рівень газифікації області природним газом становить майже 70%, або 10 міст, 16 селищ міського типу та 632 села. Приладами обліку оснащені понад 85% споживачів.АТ «Волиньгаз» - у списку найбільших роботодавців Волині. Близько 1,2 тисячі кваліфікованих фахівців, які працюють у компанії, підтримують газові мережі, споруди на них та обладнання в робочому стані, приймають аварійні виклики від споживачів на номер 104 та усувають аварійні ситуації, які нерідко загрожують життю і здоров'ю людей, надають послуги та консультації в 5-ти центрах обслуговування клієнтів. Аварійно-диспетчерська служба «Волиньгазу» в цілодобовому режимі, без вихідних забезпечує безпечну та безаварійну доставку газу для споживачів – так само, як рятувальна служба або лікарі екстреної медичної допомоги.