Волинянин став переможцем боксерських зустрічей у Киргизстані. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Волинянин Влад Дудар став потрійним переможцем боксерських матчевих зустрічей у Киргизстані.
Як повідомив генеральний секретар федерації боксу Волинської області, Петро Боярчук, юніорська збірна команда України завершує поточний рік трьома знаковими перемогами.
Адже, у рамках двотижневого навчально-тренувального збору, українці вдало відбоксували і низку міжнародних матчевих зустрічей між спортсменами із Киргизстану, Узбекистану та Ірану .
У складі збірної команди виступав і наш співвітчизник − Влад Дудар. Боксер показав високий результат, адже став переможцем у трьох поєдинках. Незмінним тренером спортсмена є Микола Потапюк. Тандем представляє БК «Панчер» із м. Ковеля та ШВСМ.
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Як повідомив генеральний секретар федерації боксу Волинської області, Петро Боярчук, юніорська збірна команда України завершує поточний рік трьома знаковими перемогами.
Адже, у рамках двотижневого навчально-тренувального збору, українці вдало відбоксували і низку міжнародних матчевих зустрічей між спортсменами із Киргизстану, Узбекистану та Ірану .
У складі збірної команди виступав і наш співвітчизник − Влад Дудар. Боксер показав високий результат, адже став переможцем у трьох поєдинках. Незмінним тренером спортсмена є Микола Потапюк. Тандем представляє БК «Панчер» із м. Ковеля та ШВСМ.
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