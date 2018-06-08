Волинянин став переможцем боксерських зустрічей у Киргизстані. ФОТО

Влад Дудар став потрійним переможцем боксерських матчевих зустрічей у Киргизстані.



Як повідомив генеральний секретар федерації боксу Волинської області, Петро Боярчук, юніорська збірна команда України завершує поточний рік трьома знаковими перемогами.



Адже, у рамках двотижневого навчально-тренувального збору, українці вдало відбоксували і низку міжнародних матчевих зустрічей між спортсменами із Киргизстану, Узбекистану та Ірану .



У складі збірної команди виступав і наш співвітчизник − Влад Дудар. Боксер показав високий результат, адже став переможцем у трьох поєдинках. Незмінним тренером спортсмена є Микола Потапюк. Тандем представляє БК «Панчер» із м. Ковеля та ШВСМ.

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