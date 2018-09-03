На обов`язковому ЗНО з математики будуть елементарні завдання

Міністерка освітипояснила, як відбуватиметься ЗНО з математики, яке з 2021 року буде обов’язковим. Завдання мають бути елементарними.За словами міністерки, впровадження обов’язкового ЗНО з математики стало реакцією на результати PISA, - пише Канал24.Також очільниця відомства нагадала, що відтепер математика матиме два рівні: базовий та профільний.Так звані "гуманітарії" – ті, хто більше вивчав гуманітарні предмети або має схильність до розуміння гуманітарних предметів, зможуть здавати базовий рівень, а він є геть простим,– розповіла Ганна Новосад.Приблизні завдання, які очікують на випускників шкіл вже можна переглянути на сайті УЦОЯО. Базовий рівень складається з елементарних завдань, які базуються на шкільній програмі.Також міністерка розповіла, що під час складання базового рівня з математики, абітурієнти зможуть користуватись формулами. До того ж подавати результати ЗНО з математики при вступі на гуманітарні факультети не треба буде.