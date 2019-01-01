Україна закупила нову партію ракетних комплексів Javelin

Міноборони України уклало прямий контракт зі США на постачання партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.Про це повідомив заступник міністра оборони Анатолій Петренко, пише пресслужба міністерства, - повідомляє UA.News.За його словами, у четвертому кварталі Міноборони також замовило аналогічні ракетні комплекси національного виробника, закупило декілька станцій артилерійської розвідки, близько 100 броньованих автомобілів різного типу і бронемашин, декілька літаків.Загалом у 2019 році у війська надійшла значна кількість різних типів озброєння та військової техніки, які є новими. Зокрема, це безпілотний літальний апарат оперативного радіусу дії, який може застосовуватися в ударному варіанті, автоматизований комплекс управління артилерією; радіолокаційна станція для здійснення контрбатарейної боротьби.Нагадаємо, на початку жовтня Державний департамент США погодив продаж 150 ракет для ПТРК Javelin та відповідного устаткування на суму, яка не перевищує 39,2 мільйони доларів.Вперше США поставили Javelin Україні у квітні 2018. Згідно з домовленостями Україна отримала 210 ракет і відповідні переносні пускові комплекси.