Зеленський підписав закон про оформлення документів для жителів ООС
Сьогодні, 06:23
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про особливості оформлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, для жителів зони Операції Об’єднаних сил на Донбасі (раніше – АТО).
Верховна Рада остаточно схвалила його 12 грудня 2019 року, - пише Канал24.
Президент України підписав закон у четвер, 26 грудня. Він набуде чинності наступного дня після його публікації.
Згідно із законом, оформлення документів мешканцям зони АТО/ООС проводить Державна міграційна служба за місцем звернення людини або її представника в тих органах, які працюють на території області проведення АТО/ООС.
А документи тим українцям, які переселилися із зони проведення АТО/ООС під час її проведення, проводить ДМС за фактичним місцем проживання, перебування людини.
Крім того, для внесення даних про місце проживання в документи мешканцям зони АТО/ООС або переселенцям з неї можна використовувати інформацію з Держреєстру виборців.
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Верховна Рада остаточно схвалила його 12 грудня 2019 року, - пише Канал24.
Президент України підписав закон у четвер, 26 грудня. Він набуде чинності наступного дня після його публікації.
Згідно із законом, оформлення документів мешканцям зони АТО/ООС проводить Державна міграційна служба за місцем звернення людини або її представника в тих органах, які працюють на території області проведення АТО/ООС.
А документи тим українцям, які переселилися із зони проведення АТО/ООС під час її проведення, проводить ДМС за фактичним місцем проживання, перебування людини.
Крім того, для внесення даних про місце проживання в документи мешканцям зони АТО/ООС або переселенцям з неї можна використовувати інформацію з Держреєстру виборців.
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