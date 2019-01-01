вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зеленський підписав закон про оформлення документів для жителів ООС

Зеленський підписав закон про оформлення документів для жителів ООС
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про особливості оформлення документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, для жителів зони Операції Об’єднаних сил на Донбасі (раніше – АТО).

Верховна Рада остаточно схвалила його 12 грудня 2019 року, - пише Канал24.

Президент України підписав закон у четвер, 26 грудня. Він набуде чинності наступного дня після його публікації.

Згідно із законом, оформлення документів мешканцям зони АТО/ООС проводить Державна міграційна служба за місцем звернення людини або її представника в тих органах, які працюють на території області проведення АТО/ООС.

А документи тим українцям, які переселилися із зони проведення АТО/ООС під час її проведення, проводить ДМС за фактичним місцем проживання, перебування людини.

Крім того, для внесення даних про місце проживання в документи мешканцям зони АТО/ООС або переселенцям з неї можна використовувати інформацію з Держреєстру виборців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: закон, Зеленський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський підписав закон про оформлення документів для жителів ООС
Сьогодні, 06:23
На Волині затримали «чорного лісоруба»
Сьогодні, 05:20
Український «Щедрик» звучав на найвищому хмарочосі Канади. ВІДЕО
Сьогодні, 04:21
Україна закупила нову партію ракетних комплексів Javelin
Сьогодні, 03:15
Волинські волейболістки стали переможницями новорічного турніру. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Схожі новини
Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для власників «євроблях» Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для власників «євроблях»
20 вересень, 16:49
Зеленський хоче дати власникам «євроблях» більше часу на розмитнення автівок Зеленський хоче дати власникам «євроблях» більше часу на розмитнення автівок
31 серпень, 10:01
В Україні змінили закон про трансплантацію органів В Україні змінили закон про трансплантацію органів
22 грудень, 02:10
«Європейська солідарність»: закликаємо Зеленського дати оцінку заявам Путіна про «російську землю» України «Європейська солідарність»: закликаємо Зеленського дати оцінку заявам Путіна про «російську землю» України
19 грудень, 19:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський підписав закон про оформлення документів для жителів ООС
Сьогодні, 06:23
 0
На Волині затримали «чорного лісоруба»
Сьогодні, 05:20
 0
Український «Щедрик» звучав на найвищому хмарочосі Канади. ВІДЕО
Сьогодні, 04:21
 0
Україна закупила нову партію ракетних комплексів Javelin
Сьогодні, 03:15
 0
Волинські волейболістки стали переможницями новорічного турніру. ФОТО
Сьогодні, 02:16
 0
Медіа
відео
1/8