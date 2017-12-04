З початку 2020 року ЗСУ перейдуть на сучасну систему харчування

З початку 2020 року всі частини ЗСУ перейдуть на систему харчування за каталогом, що дозволяє кардинально покращити продовольче забезпечення військовослужбовців.Про це повідомив міністр оборони, передає Укрінформ.“Учора я підписав документи щодо оголошення конкурсу на закупівлю харчування за каталогом. На каталог переходять усі частини Збройних сил з наступного року. Ми це питання закрили, реформа харчування буде стосуватися всіх частин ЗСУ вже з початку року повністю”, - зазначив міністр.Як відомо, 11 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд розблокував чинність наказу Міноборони про переведення військових частин на нову систему харчування. Ця система запроваджує широкий асортимент продуктів, гнучкий механізм їх замовлення, урізноманітнює та значно покращує якість їжі.Станом на сьогодні на нову систему харчування переведено 73 військові частини ЗСУ. Більшість (а саме 285 частин) мали перейти на цю систему на підставі наказу, чинність якого до 11 грудня було зупинено.