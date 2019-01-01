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У ТРЦ «ПортCity» – новорічний handmade-ярмарок*

У ТРЦ «ПортCity» – новорічний handmade-ярмарок*
У ТРЦ «ПортCity» наближається свято! 28, 29 та 30 грудня у комплексі відбудеться новорічний handmade-ярмарок, де можна придбати оригінальні речі, як для себе, так і на подарунок близьким людям.

Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.

З понад 100 майстрів обрали найкращих з найоригінальнішими виробами. Це буде не просто ярмарок, а справжня Майстерня Діда Мороза з розвагами, майстер-класами та святковими фотозонами.

«Приходьте за порцією новорічного настрою від ТРЦ «ПортCity», - запрошує адміністрація закладу.

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Теги: «ПортCity», ярмарок
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