У ТРЦ «ПортCity» – новорічний handmade-ярмарок*
Сьогодні, 08:49
У ТРЦ «ПортCity» наближається свято! 28, 29 та 30 грудня у комплексі відбудеться новорічний handmade-ярмарок, де можна придбати оригінальні речі, як для себе, так і на подарунок близьким людям.
Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.
З понад 100 майстрів обрали найкращих з найоригінальнішими виробами. Це буде не просто ярмарок, а справжня Майстерня Діда Мороза з розвагами, майстер-класами та святковими фотозонами.
«Приходьте за порцією новорічного настрою від ТРЦ «ПортCity», - запрошує адміністрація закладу.
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Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.
З понад 100 майстрів обрали найкращих з найоригінальнішими виробами. Це буде не просто ярмарок, а справжня Майстерня Діда Мороза з розвагами, майстер-класами та святковими фотозонами.
«Приходьте за порцією новорічного настрою від ТРЦ «ПортCity», - запрошує адміністрація закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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