На трасі Володимир-Волинський – Луцьк покрали дорожні знаки та понищили сигнальні стовпчики

На відремонтованій дорозі Устилуг – Луцьк – Рівне викрадають дорожні знаки, нищать сигнальні стовпчики та інші елементи облаштування доріг.Про це повідомляють на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у Facebook.Зокрема, зауважують, що на на ділянці цієї траси Володимир-Волинський – Луцьк невідомі особи викрали значну кількість дорожніх знаків та потрощили бар’єрне огородження, а днями там виявили пошкоджені сигнальні стовпчики.Дорожники також додають, що непоодинокими є випадки завдання шкоди дорожній інфраструктурі внаслідок ДТП, що незафіксовані в поліції, адже порушники залишають місце пригоди. У такому разі, як правило, неможливо встановити винуватця і стягнути з нього матеріальну шкоду, тож відновлювати пошкоджене майно доводиться за державні кошти, що спрямовуються на експлуатаційне утримання автошляхів.Унаслідок таких вчинків не лише завдається шкода державному майну, а й ставиться під загрозу безпека користувачів доріг, бо відсутність того чи іншого засобу організації дорожнього руху створює передумови для виникнення дорожньо-транспортних пригод.Служба автомобільних доріг у Волинській області звертається до волинян із проханням дбайливо ставитися до технічних засобів організації дорожнього руху, елементів облаштування доріг та штучних споруд на них.«Також закликаємо громадян не бути байдужими і, у разі виявлення випадків навмисного пошкодження або викрадення елементів облаштування доріг, своєчасно повідомляти про це в правоохоронні органи та в Службу автомобільних доріг у Волинській області», – йдеться в повідомленні.