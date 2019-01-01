На трасі Володимир-Волинський – Луцьк покрали дорожні знаки та понищили сигнальні стовпчики
Сьогодні, 09:02
На відремонтованій дорозі Устилуг – Луцьк – Рівне викрадають дорожні знаки, нищать сигнальні стовпчики та інші елементи облаштування доріг.
Про це повідомляють на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у Facebook.
Зокрема, зауважують, що на на ділянці цієї траси Володимир-Волинський – Луцьк невідомі особи викрали значну кількість дорожніх знаків та потрощили бар’єрне огородження, а днями там виявили пошкоджені сигнальні стовпчики.
Дорожники також додають, що непоодинокими є випадки завдання шкоди дорожній інфраструктурі внаслідок ДТП, що незафіксовані в поліції, адже порушники залишають місце пригоди. У такому разі, як правило, неможливо встановити винуватця і стягнути з нього матеріальну шкоду, тож відновлювати пошкоджене майно доводиться за державні кошти, що спрямовуються на експлуатаційне утримання автошляхів.
Унаслідок таких вчинків не лише завдається шкода державному майну, а й ставиться під загрозу безпека користувачів доріг, бо відсутність того чи іншого засобу організації дорожнього руху створює передумови для виникнення дорожньо-транспортних пригод.
Служба автомобільних доріг у Волинській області звертається до волинян із проханням дбайливо ставитися до технічних засобів організації дорожнього руху, елементів облаштування доріг та штучних споруд на них.
«Також закликаємо громадян не бути байдужими і, у разі виявлення випадків навмисного пошкодження або викрадення елементів облаштування доріг, своєчасно повідомляти про це в правоохоронні органи та в Службу автомобільних доріг у Волинській області», – йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють на сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області у Facebook.
Зокрема, зауважують, що на на ділянці цієї траси Володимир-Волинський – Луцьк невідомі особи викрали значну кількість дорожніх знаків та потрощили бар’єрне огородження, а днями там виявили пошкоджені сигнальні стовпчики.
Дорожники також додають, що непоодинокими є випадки завдання шкоди дорожній інфраструктурі внаслідок ДТП, що незафіксовані в поліції, адже порушники залишають місце пригоди. У такому разі, як правило, неможливо встановити винуватця і стягнути з нього матеріальну шкоду, тож відновлювати пошкоджене майно доводиться за державні кошти, що спрямовуються на експлуатаційне утримання автошляхів.
Унаслідок таких вчинків не лише завдається шкода державному майну, а й ставиться під загрозу безпека користувачів доріг, бо відсутність того чи іншого засобу організації дорожнього руху створює передумови для виникнення дорожньо-транспортних пригод.
Служба автомобільних доріг у Волинській області звертається до волинян із проханням дбайливо ставитися до технічних засобів організації дорожнього руху, елементів облаштування доріг та штучних споруд на них.
«Також закликаємо громадян не бути байдужими і, у разі виявлення випадків навмисного пошкодження або викрадення елементів облаштування доріг, своєчасно повідомляти про це в правоохоронні органи та в Службу автомобільних доріг у Волинській області», – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Дикий народ.Камери потрібні обовязково.
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