Курс валют у Луцьку на 27 грудня: долар помітно здорожчав
Сьогодні, 09:16
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,50, а продаж – 24,60.
Євро при купівлі становить – 25,70, продажу – 26,90.
Курс російського рубля: купівля – 0.334, продаж – 0.393.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.613, продаж – 6.121.
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Євро при купівлі становить – 25,70, продажу – 26,90.
Курс російського рубля: купівля – 0.334, продаж – 0.393.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.613, продаж – 6.121.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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