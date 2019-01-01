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Курс валют у Луцьку на 27 грудня: долар помітно здорожчав

Курс валют у Луцьку на 27 грудня: долар помітно здорожчав
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,50, а продаж – 24,60.

Євро при купівлі становить – 25,70, продажу – 26,90.

Курс російського рубля: купівля – 0.334, продаж – 0.393.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.613, продаж – 6.121.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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