Столичний гурт UrbanGypsy привіз лучанам справжнє «Різдво у джазі». ФОТО, ВІДЕО

У четвер, 26 грудня, незважаючи на зовсім не новорічну дощову погоду, в Палаці культури міста Луцька панувала направду тепла різдвяна атмосфера. Цього вечора тут зібралися поціновувачі музики в стилі джаз-мануш, або, як його ще називають, джипсі джазу чи циганського джазу, що поєднує в собі пристрасть вільного народу з джазовими ритмами 1930-40-х років. Цей стиль створив гітаристна прізвисько Великий Джанго.Таку оригінальну музику лучанам презентував гуртз Києва. І з перших акордів музиканти – гітаристита, контрабасист, скрипальта вокалісткапочали творити магію. Хотілося просто заплющити очі й слухати неймовірно чистий і глибокий голос, насолоджуватися пристрасною і водночас ніжною музикою, – пишуть Волинські Новини «Ми привезли для вас сьогодні різдвяну програму, аби привітати з прийдешніми святами та подарувати трішки хорошого настрою, – вітаючись, сказала Оля Чернишова. – Якось один мій друг поскаржився, що в нього зовсім немає новорічного настрою. І я згадала, що в дитинстві такий настрій для мене створювали батьки. Вони прикрашали дім, ставили ялинку, купували подарунки, а я щиро вірила, що це робив Дід Мороз. Знаєте, і зараз у нього вірю. Я усвідомила, що тепер настав мій час створювати настрій і для себе, і для своїх близьких. І це дуже важливо. Бо якщо ми цього не робимо, з нашого життя зникає магія. Тож своїми композиціями будемо закликати до міста зиму і різдвяні дива».Звісно, якщо йдеться про різдвяні дива, то не можна обійтися без Santa Claus Is Coming To Town та Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, під яку один з гітаристів запросив солістку до танцю. «Цією піснею ми намагаємося вплинути на глобальне потепління й прикликати таки пухнастий сніг в Україну», – пожартувала Оля. Також музиканти виконали й одну з пісень засновника стилю джаз-мануш Джанго Рейнхардта.По тому солістка продемонструвала іще один зі своїх талантів, зігравши на укулеле – різновиді гітари, що має чотири струни й невеличкий розмір. «Такий собі дамський варіант, – знову пожартувала вона. – Просто я боялася братися за гітару й шукала собі якийсь простіший інструмент. І от якось дивилася фільм «Знайомтеся, Джо Блек», в кінці якого прозвучала пісня, яка мене дуже вразила звучанням і голосу виконавця, й інструмента. Це був гавайський співак, такий доволі огрядний чоловік, якого ласкаво називали Ніжним Гігантом за янгольський голос. То була пісня SomewhereOverTheRainbow. І з неї почалася моя любов до укулеле».Треба визнати, композиція, яку виконала Оля Чернишова, акомпануючи собі на укулеле, мала не менш фантастичне звучання, ніж оригінал.Ще одна особлива пісня у різдвяному репертуарі UrbanGypsy – I'll Be Home For Christmas, написана в часи Другої світової війни від імені солдата, який мріє потрапити додому на Різдво. «Ми бажаємо, аби всі святкували Різдво удома з близькими, – сказала солістка гурту. – Дякуємо, лучани, за теплий прийом, за цю неймовірну атмосферу в залі. Нам завжди приємно приїжджати туди, де цінують і люблять живу музику».Звісно, не обійшлося цього вечора й без пісні на біс, перед виконанням якої артисти пообіцяли, що, послухавши її, всі захочуть гайнути кудись на вечірку. По тому всі охочі мали нагоду придбати диски з автографами виконавців та зробити з ними селфі на пам’ять.