На Волині маршрутка з людьми зіткнулася з бусом: є постраждалі
Сьогодні, 09:43
У Горохівському районі вранці 27 грудня зіткнулися рейсовий автобус Mercedes з бусом Opel Movano.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що за кермом автобуса був житель Рівненської області (міста Вараш).
За інформацією поліцейських, у аварії постраждали люди. Утім, кількості та важкості травм наразі не озвучують, оскільки на місці досі працює слідчо-оперативна група, деталі з’ясовують.
Із відео, оприлюдненого користувачами соцмереж, видно, що обидва транспортні засоби від удару злетіли з дороги. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.
Відео, оприлюднене користувачкою Галиною Дмитрук-Баранчук, можна переглянути за посиланням.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що за кермом автобуса був житель Рівненської області (міста Вараш).
За інформацією поліцейських, у аварії постраждали люди. Утім, кількості та важкості травм наразі не озвучують, оскільки на місці досі працює слідчо-оперативна група, деталі з’ясовують.
Із відео, оприлюдненого користувачами соцмереж, видно, що обидва транспортні засоби від удару злетіли з дороги. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.
Відео, оприлюднене користувачкою Галиною Дмитрук-Баранчук, можна переглянути за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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