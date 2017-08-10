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На Волині маршрутка з людьми зіткнулася з бусом: є постраждалі

На Волині маршрутка з людьми зіткнулася з бусом: є постраждалі
У Горохівському районі вранці 27 грудня зіткнулися рейсовий автобус Mercedes з бусом Opel Movano.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що за кермом автобуса був житель Рівненської області (міста Вараш).

За інформацією поліцейських, у аварії постраждали люди. Утім, кількості та важкості травм наразі не озвучують, оскільки на місці досі працює слідчо-оперативна група, деталі з’ясовують.

Із відео, оприлюдненого користувачами соцмереж, видно, що обидва транспортні засоби від удару злетіли з дороги. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.

Відео, оприлюднене користувачкою Галиною Дмитрук-Баранчук, можна переглянути за посиланням.

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Теги: аварія, маршрутка, Волинь
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