На Волині маршрутка з людьми зіткнулася з бусом: є постраждалі





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Відомо, що за кермом автобуса був житель Рівненської області (міста Вараш).



За інформацією поліцейських, у аварії постраждали люди. Утім, кількості та важкості травм наразі не озвучують, оскільки на місці досі працює слідчо-оперативна група, деталі з’ясовують.



Із відео, оприлюдненого користувачами соцмереж, видно, що обидва транспортні засоби від удару злетіли з дороги. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.



Відео, оприлюднене користувачкою Галиною Дмитрук-Баранчук, можна переглянути



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохівському районі вранці 27 грудня зіткнулися рейсовий автобус Mercedes з бусом Opel Movano.Про цеповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Відомо, що за кермом автобуса був житель Рівненської області (міста Вараш).За інформацією поліцейських, у аварії постраждали люди. Утім, кількості та важкості травм наразі не озвучують, оскільки на місці досі працює слідчо-оперативна група, деталі з’ясовують.Із відео, оприлюдненого користувачами соцмереж, видно, що обидва транспортні засоби від удару злетіли з дороги. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.Відео, оприлюднене користувачкою, можна переглянути за посиланням

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