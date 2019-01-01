27 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:53
27 грудня вшановується пам'ять святих мучеників Аполлонія, Филимона, Феотіха та Аріана.
Іменини 27 грудня святкують: Іларіон, Микола, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 27 грудня
– Якою буде погода 27 грудня, таким і буде лютий.
– Якщо навколо Місяця ви бачите туманний круг – чекайте хуртовини.
– Теплий день – літо буде спекотним.
– Погода змінюється протягом дня – незабаром будуть відлиги.
– Якщо по небу пливуть білі хмари – морози триматимуться довго.
– Вітер дме в один бік, а хмари пливуть в інший – скоро встановиться похмура і сніжна погода.
– Яскраво мерехтять зірки – морози будуть міцними.
Що можна робити 27 грудня
1. Цього дня треба прибрати оселю, щоб в будинку було чисто та охайно.
2. Коров’яче молоко в цей день має неабиякі корисні властивості. Воно зцілює від хвороб та опіків.
Що не можна робити 27 грудня
1. Не виходьте з дому цього дня, не вмивши лице. Кажуть, що таким чином можна оминути біду.
2. Зменшіть час проведення перед телевізором та екраном телефона, менше користуйтеся соцмережами, більше часу приділяйте духовному розвитку.
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Іменини 27 грудня святкують: Іларіон, Микола, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 27 грудня
– Якою буде погода 27 грудня, таким і буде лютий.
– Якщо навколо Місяця ви бачите туманний круг – чекайте хуртовини.
– Теплий день – літо буде спекотним.
– Погода змінюється протягом дня – незабаром будуть відлиги.
– Якщо по небу пливуть білі хмари – морози триматимуться довго.
– Вітер дме в один бік, а хмари пливуть в інший – скоро встановиться похмура і сніжна погода.
– Яскраво мерехтять зірки – морози будуть міцними.
Що можна робити 27 грудня
1. Цього дня треба прибрати оселю, щоб в будинку було чисто та охайно.
2. Коров’яче молоко в цей день має неабиякі корисні властивості. Воно зцілює від хвороб та опіків.
Що не можна робити 27 грудня
1. Не виходьте з дому цього дня, не вмивши лице. Кажуть, що таким чином можна оминути біду.
2. Зменшіть час проведення перед телевізором та екраном телефона, менше користуйтеся соцмережами, більше часу приділяйте духовному розвитку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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