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У Володимирі-Волинському розпочалася урочиста зустріч воїнів 14 ОМБР

У Володимирі-Волинському розпочалася урочиста зустріч воїнів 14 ОМБР
У Володимирі-Волинському розпочалася урочиста зустріч воїнів 14 ОМБР, які повернулися з російсько-української війни в місце постійної дислокації.

Так, 27 грудня колона військовослужбовців пройшла вулицею Ковельською до Площі Героїв, де відбуваються урочистості. Про це повідомляє видання Волинь.

Під час урочистої зустрічі будуть нагороджувати солдатів та офіцерів, які відзначилися на службі та під час виконання завдань у зоні ООС.

У Володимирі-Волинському розпочалася урочиста зустріч воїнів 14 ОМБР


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Теги: 14 ОМБР, Волинь, повернення, АТО, ООС, війна
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