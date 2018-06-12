У Володимирі-Волинському розпочалася урочиста зустріч воїнів 14 ОМБР





Так, 27 грудня колона військовослужбовців пройшла вулицею Ковельською до Площі Героїв, де відбуваються урочистості. Про це повідомляє видання



Під час урочистої зустрічі будуть нагороджувати солдатів та офіцерів, які відзначилися на службі та під час виконання завдань у зоні ООС.







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському розпочалася урочиста зустріч воїнів 14 ОМБР, які повернулися з російсько-української війни в місце постійної дислокації.Так, 27 грудня колона військовослужбовців пройшла вулицею Ковельською до Площі Героїв, де відбуваються урочистості. Про це повідомляє видання Волинь Під час урочистої зустрічі будуть нагороджувати солдатів та офіцерів, які відзначилися на службі та під час виконання завдань у зоні ООС.

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