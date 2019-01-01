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У «ПортCity» 1 та 7 січня – дні безкоштовних розваг *

У «ПортCity» 1 та 7 січня – дні безкоштовних розваг *
Торгово-розважальний центр "ПортCity" вже традиційно для усіх лучан та гостей міста дарує 1 та 7 січня дні безкоштовних розваг.

Про це інформує адміністрація ТРЦ.

Усі охочі зможуть пограти в боулінг або поспівати в караоке у боулінг-клубі «Strike City», покататись на роликах на арені розваг «Generator City» та розважитись у дитячому комплексі «FigliMigli»*.

"Проведіть свята разом з ТРЦ "ПортCity" і вони будуть справді радісними та незабутніми. Чекаємо Вас!", - зазначають організатори.

*Не більше 1 години.

У «ПортCity» 1 та 7 січня – дні безкоштовних розваг *
У «ПортCity» 1 та 7 січня – дні безкоштовних розваг *

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Теги: ПортCity, розваги, знижки
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