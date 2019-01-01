У «ПортCity» 1 та 7 січня – дні безкоштовних розваг*

Торгово-розважальний центр "ПортCity" для усіх лучан та гостей міста дарує 1 та 7 січня безкоштовні розваги.Про це інформує адміністрація ТРЦ.Усі охочі зможуть пограти в боулінг або поспівати в караоке у боулінг-клубі «Strike City», покататись на роликах на арені розваг «Generator City» та розважитись у дитячому комплексі «FigliMigli»*."Проведіть свята разом з ТРЦ "ПортCity" і вони будуть справді радісними та незабутніми. Чекаємо Вас!", - зазначають організатори.*Не більше 1 години.