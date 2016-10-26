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За крадіжку 2-ох пляшок вина лучанину дали 4 роки тюрми

За крадіжку 2-ох пляшок вина лучанину дали 4 роки тюрми
Раніше судимий житель Луцька відсидить чотири роки та один місяць за ґратами через крадіжку двох пляшок вина.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що 20 жовтня раніше неодноразово судимий обвинувачений, відкрито викрав з приміщення магазину алкогольні напої, а саме – набір вина «Lambrusco Emilia Dry» об`ємом 0,75 л із двох пляшок, вартість якого – 183 гривні. Таким чином, він завдав потерпілому підприємцю шкоду на вказану суму.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Він щиро розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.

Суд визнав його винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, додавши до вироку один місяць невідбутого покарання.

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Теги: вино, крадіжка
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