За крадіжку 2-ох пляшок вина лучанину дали 4 роки тюрми
Сьогодні, 10:19
Раніше судимий житель Луцька відсидить чотири роки та один місяць за ґратами через крадіжку двох пляшок вина.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час суду встановили, що 20 жовтня раніше неодноразово судимий обвинувачений, відкрито викрав з приміщення магазину алкогольні напої, а саме – набір вина «Lambrusco Emilia Dry» об`ємом 0,75 л із двох пляшок, вартість якого – 183 гривні. Таким чином, він завдав потерпілому підприємцю шкоду на вказану суму.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Він щиро розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.
Суд визнав його винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, додавши до вироку один місяць невідбутого покарання.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час суду встановили, що 20 жовтня раніше неодноразово судимий обвинувачений, відкрито викрав з приміщення магазину алкогольні напої, а саме – набір вина «Lambrusco Emilia Dry» об`ємом 0,75 л із двох пляшок, вартість якого – 183 гривні. Таким чином, він завдав потерпілому підприємцю шкоду на вказану суму.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. Він щиро розкаявся у вчиненому та просив суворо його не карати.
Суд визнав його винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, додавши до вироку один місяць невідбутого покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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