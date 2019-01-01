Судили двох молодиків, які жорстоко побили перехожих у Луцьку
Сьогодні, 10:48
Двоє чоловіків, які під час конфлікту побили двох інших на вулиці Винниченка у Луцьку, відбулися громадськими роботами.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час суду встановили, що 19 червня минулого року, двоє обвинувачених перебували біля зупинки громадського транспорту на вулиці Винниченка.
Так, під час словесного конфлікту вони вдарили двох потерпілих в обличчя, від чого ті впали на землю, а потім продовжили їх бити, після чого пішли з місця злочину.
Однак і на цьому обвинувачені не спинилися, адже через кілька хвилин вони повернулись та вдруге побили потерпілих.
Також один з обвинувачених викрав золотий ланцюжок 585 проби, вагою 13,52 грами, який лежав на землі, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду на суму 8 тисяч 400 гривень.
Обоє обвинувачених, один з яких є студентом п'ятого курсу Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, свою вину визнали. Вони розповіли, що йшли в той вечір з нічного клубу «Версаль» до нічного клубу «Голівуд». На вулиці Винниченка в них виник конфлікт із незнайомими особами.
Відтак, суд визнав їх винними та призначив покарання у виді 200 та 150 годин громадських робіт.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час суду встановили, що 19 червня минулого року, двоє обвинувачених перебували біля зупинки громадського транспорту на вулиці Винниченка.
Так, під час словесного конфлікту вони вдарили двох потерпілих в обличчя, від чого ті впали на землю, а потім продовжили їх бити, після чого пішли з місця злочину.
Однак і на цьому обвинувачені не спинилися, адже через кілька хвилин вони повернулись та вдруге побили потерпілих.
Також один з обвинувачених викрав золотий ланцюжок 585 проби, вагою 13,52 грами, який лежав на землі, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду на суму 8 тисяч 400 гривень.
Обоє обвинувачених, один з яких є студентом п'ятого курсу Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, свою вину визнали. Вони розповіли, що йшли в той вечір з нічного клубу «Версаль» до нічного клубу «Голівуд». На вулиці Винниченка в них виник конфлікт із незнайомими особами.
Відтак, суд визнав їх винними та призначив покарання у виді 200 та 150 годин громадських робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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