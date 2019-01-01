Судили двох молодиків, які жорстоко побили перехожих у Луцьку





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що 19 червня минулого року, двоє обвинувачених перебували біля зупинки громадського транспорту на вулиці Винниченка.



Так, під час словесного конфлікту вони вдарили двох потерпілих в обличчя, від чого ті впали на землю, а потім продовжили їх бити, після чого пішли з місця злочину.



Однак і на цьому обвинувачені не спинилися, адже через кілька хвилин вони повернулись та вдруге побили потерпілих.



Також один з обвинувачених викрав золотий ланцюжок 585 проби, вагою 13,52 грами, який лежав на землі, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду на суму 8 тисяч 400 гривень.



Обоє обвинувачених, один з яких є студентом п'ятого курсу Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, свою вину визнали. Вони розповіли, що йшли в той вечір з нічного клубу «Версаль» до нічного клубу «Голівуд». На вулиці Винниченка в них виник конфлікт із незнайомими особами.



Відтак, суд визнав їх винними та призначив покарання у виді 200 та 150 годин громадських робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє чоловіків, які під час конфлікту побили двох інших на вулиці Винниченка у Луцьку, відбулися громадськими роботами.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час суду встановили, що 19 червня минулого року, двоє обвинувачених перебували біля зупинки громадського транспорту на вулиці Винниченка.Так, під час словесного конфлікту вони вдарили двох потерпілих в обличчя, від чого ті впали на землю, а потім продовжили їх бити, після чого пішли з місця злочину.Однак і на цьому обвинувачені не спинилися, адже через кілька хвилин вони повернулись та вдруге побили потерпілих.Також один з обвинувачених викрав золотий ланцюжок 585 проби, вагою 13,52 грами, який лежав на землі, чим заподіяв потерпілому майнову шкоду на суму 8 тисяч 400 гривень.Обоє обвинувачених, один з яких є студентом п'ятого курсу Коледжу технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, свою вину визнали. Вони розповіли, що йшли в той вечір з нічного клубу «Версаль» до нічного клубу «Голівуд». На вулиці Винниченка в них виник конфлікт із незнайомими особами.Відтак, суд визнав їх винними та призначив покарання у виді 200 та 150 годин громадських робіт.

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