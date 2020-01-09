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Волинський співак Сергій Скулинець влаштовує концерт у «серці» Карпат

Волинський співак Сергій Скулинець влаштовує концерт у «серці» Карпат
У самому «серці» Карпат – гірськолижному курорті «Буковель» 9 січня виступатиме Сергій Скулинець – відомий волинський співак, шоумен, арт-менеджер, композитор-виконавець, керівник вокальної студії та гурту «Шанс-Music», заслужений артист естрадного мистецтва України.

Концерт відбудеться під час Буковельського ярмарку, де презентуватимуть традиції Карпат і Гуцульщини. Співак з Волині ж даруватиме гостям частинку поліської любові і щирості.

Вже багато років поспіль Сергій Скулинець є учасником багатьох концертів на всій території України, влаштовує сольні концерти з аншлагами, а його основний творчий лозунг – «Дарувати людям свято – це щастя». Тож гості Буковельського ярмарку матимуть можливість не лише придбати автентичні цікавинки з Карпат, а й насолодитися теплими і запальними композиціями від співака з Волині.

Після концерту Сергія Скулинця ще більше позитиву додасть Dj_Slavniy.

Концерт відбудеться 9 січня 2020 року о 19:00 на Буковельському ярмарку.

Волинський співак Сергій Скулинець влаштовує концерт у «серці» Карпат
Волинський співак Сергій Скулинець влаштовує концерт у «серці» Карпат

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Теги: Луцьк, Волинь, Сергій Скулинець, Буковель
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