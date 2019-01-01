У підвалі луцького будинку знайшли тіло чоловіка, яке пролежало там 2 тижні





У коментарі



При поверхневому огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили.



Тіло направили на судово-медична експертизу. Деталі встановить слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в підвалі будинку знайшли тіло чоловіка, яке пролежало там приблизно 2 тижні. Тіло виявили 26 грудня о 18:00 за адресою проспект Соборності, 23.У коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини пресслужба поліції області розповіла, що знайдене тіло належить чоловікові, проте рік народження та обставини смерті з'ясовуються.При поверхневому огляді тіла слідів насильницької смерті не виявили.Тіло направили на судово-медична експертизу. Деталі встановить слідство.

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