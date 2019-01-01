вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині контрабандисти втекли, кинувши в лісі декілька тисяч пачок сигарет

На Волині контрабандисти втекли, кинувши в лісі декілька тисяч пачок сигарет
Неподалік українсько-білоруського кордону військовослужбовці відділу «Світязь» Луцького загону знайшли декілька сумок з контрабандними сигаретами.

Побачивши військовослужбовців, чоловіки покинули свої ноші і вдалися до втечі в тил України, - інформує Держприкордонслужба України.

10 000 пачок виявлених тютюнових виробів доставили до прикордонного підрозділу для подальшої передачі представникам Державної фіскальної служби.

Триває пошук правопорушників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кордон, сигарети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанину, який побив у клубі «Версаль» чоловіка, «світить» до 8 років тюрми
Сьогодні, 11:28
На Волині контрабандисти втекли, кинувши в лісі декілька тисяч пачок сигарет
Сьогодні, 11:10
Шалені новорічні вихідні у Луцьку: куди піти та що подивитися 27 грудня – 1 січня
Сьогодні, 11:00
У підвалі луцького будинку знайшли тіло чоловіка, яке пролежало там 2 тижні
Сьогодні, 10:55
Судили двох молодиків, які жорстоко побили перехожих у Луцьку
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
Прикордонники Луцького загону не допустили перевезення контрабанди до Польщі. ФОТО Прикордонники Луцького загону не допустили перевезення контрабанди до Польщі. ФОТО
14 серпень, 12:28
На Волині у вантажному поїзді знайшли контрабандні сигарети На Волині у вантажному поїзді знайшли контрабандні сигарети
26 липень, 11:11
Ковельчанин хотів вивезти з України 15 ящиків контрабандних сигарет Ковельчанин хотів вивезти з України 15 ящиків контрабандних сигарет
18 травень, 11:32
Луцькі прикордонники «спалили» понад півтисячі пачок сигарет в автівках Луцькі прикордонники «спалили» понад півтисячі пачок сигарет в автівках
20 січень, 20:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанину, який побив у клубі «Версаль» чоловіка, «світить» до 8 років тюрми
Сьогодні, 11:28
 0
На Волині контрабандисти втекли, кинувши в лісі декілька тисяч пачок сигарет
Сьогодні, 11:10
 0
Шалені новорічні вихідні у Луцьку: куди піти та що подивитися 27 грудня – 1 січня
Сьогодні, 11:00
 0
У підвалі луцького будинку знайшли тіло чоловіка, яке пролежало там 2 тижні
Сьогодні, 10:55
 0
Судили двох молодиків, які жорстоко побили перехожих у Луцьку
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8