На Волині контрабандисти втекли, кинувши в лісі декілька тисяч пачок сигарет





Побачивши військовослужбовців, чоловіки покинули свої ноші і вдалися до втечі в тил України, - інформує Держприкордонслужба України.



10 000 пачок виявлених тютюнових виробів доставили до прикордонного підрозділу для подальшої передачі представникам Державної фіскальної служби.



Триває пошук правопорушників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік українсько-білоруського кордону військовослужбовці відділу «Світязь» Луцького загону знайшли декілька сумок з контрабандними сигаретами.Побачивши військовослужбовців, чоловіки покинули свої ноші і вдалися до втечі в тил України, - інформує Держприкордонслужба України.10 000 пачок виявлених тютюнових виробів доставили до прикордонного підрозділу для подальшої передачі представникам Державної фіскальної служби.Триває пошук правопорушників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію