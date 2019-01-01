Святкування без переїдання: 6 порад від волинського лабораторного центру





Тому Волинський обласний



1. Використовуйте принцип тарілки здорового харчування. Овочі та фрукти повинні становити 1/2 тарілки. Картопля, через високий вміст крохмалю, не повинна заповнювати половину обсягу тарілки здорового харчування.



2. Надавайте перевагу цільнозерновим продуктам — 1/6 тарілки. Це цільні та неочищені зернові: ячмінь, пшениця, вівсянка, гречка, неочищений рис, а також страви, виготовлені з них. Ще 1/4 тарілки повинні наповнити білкові продукти. Риба, курка, квасоля, горіхи – це здорові та різноманітні джерела білка. Їх можна додавати в салат, і вони добре поєднуються з овочами.



3. Для приготування і заправлення страв обирайте в помірній кількості рослинні олії: оливкову, рапсову, кукурудзяну, соняшникову, арахісову тощо. Уникайте частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири. Пам’ятайте: менший відсоток жирності не завжди означає користь.



5. Відмовтесь від промислово виготовлених соусів: кетчупів, майонезів тощо. Замініть їх лимонним соком, рослинною олією, сметаною чи йогуртом. Намагайтесь споживати менше ковбас та інших промислово виготовлених м’ясних виробів, що містять багато солі та інших додатків. Замініть їх, запеченим м’ясом.



6. Протягом частування пийте більше води та намагайтесь відмовитися від солодких напоїв. Щодо алкоголю, то його безпечної дози не буває. Якщо під час свят ви все ж хочете його скуштувати, то віддавайте перевагу невеликій кількості натурального червоного вина. Воно містять флавоноїди, що корисні для судин.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За словами лікарів-дієтологів, переїдання негативно позначається на всіх травних органах. Їм доводиться працювати в посиленому режимі, щоб перетравити великий об’єм їжі. А це означає, що вони дуже швидко зношуються. Насамперед порушується робота підшлункової залози, адже саме їй доводиться виробляти значно більшу кількість травних ферментів, необхідних для перетравлювання їжі. Результатом цього можуть стати такі небезпечні захворювання, як панкреатит або цукровий діабет. Страждає також серце й інші органи людини.Тому Волинський обласний лабораторний центр підготував низку порад, як уникнути переїдання у період новорічно-різдвяних свят.Використовуйте принцип тарілки здорового харчування. Овочі та фрукти повинні становити 1/2 тарілки. Картопля, через високий вміст крохмалю, не повинна заповнювати половину обсягу тарілки здорового харчування.Надавайте перевагу цільнозерновим продуктам — 1/6 тарілки. Це цільні та неочищені зернові: ячмінь, пшениця, вівсянка, гречка, неочищений рис, а також страви, виготовлені з них. Ще 1/4 тарілки повинні наповнити білкові продукти. Риба, курка, квасоля, горіхи – це здорові та різноманітні джерела білка. Їх можна додавати в салат, і вони добре поєднуються з овочами.Для приготування і заправлення страв обирайте в помірній кількості рослинні олії: оливкову, рапсову, кукурудзяну, соняшникову, арахісову тощо. Уникайте частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири. Пам’ятайте: менший відсоток жирності не завжди означає користь.Відмовтесь від промислово виготовлених соусів: кетчупів, майонезів тощо. Замініть їх лимонним соком, рослинною олією, сметаною чи йогуртом. Намагайтесь споживати менше ковбас та інших промислово виготовлених м’ясних виробів, що містять багато солі та інших додатків. Замініть їх, запеченим м’ясом.Протягом частування пийте більше води та намагайтесь відмовитися від солодких напоїв. Щодо алкоголю, то його безпечної дози не буває. Якщо під час свят ви все ж хочете його скуштувати, то віддавайте перевагу невеликій кількості натурального червоного вина. Воно містять флавоноїди, що корисні для судин.

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