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Лучанину, який побив у клубі «Версаль» чоловіка, «світить» до 8 років тюрми

Лучанину, який побив у клубі «Версаль» чоловіка, «світить» до 8 років тюрми
Лучанину, який спричинив бійку у розважальному закладі, «світить» тюрма.

Нагадаємо, що у ніч на середу 25 грудня 40-річний лучанин перебуваючи у нічному клубі під час конфлікту отримав тілесні ушкодження, - пише ГУНП у Волинській області.

Чоловіка госпіталізували до лікарні. Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину 36-річного лучанина.

Досудовим слідством по справі встановили, що потерпілий відпочивав у розважальному закладі. Між ним та ще одним відвідувачем виник конфлікт, у результаті якого 36-річний чоловік вдарив потерпілого.

Наразі він перебуває у лікарні. Зловмиснику оголосили про підозру в інкримінованому злочині.

Триває досудове розслідування під час якого слідчі з’ясують усі причини та обставини злочину. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.



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Теги: Версаль, бійка, нічний клуб, Луцьк
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