Лучанину, який побив у клубі «Версаль» чоловіка, «світить» до 8 років тюрми
Сьогодні, 11:28
Лучанину, який спричинив бійку у розважальному закладі, «світить» тюрма.
Нагадаємо, що у ніч на середу 25 грудня 40-річний лучанин перебуваючи у нічному клубі під час конфлікту отримав тілесні ушкодження, - пише ГУНП у Волинській області.
Чоловіка госпіталізували до лікарні. Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину 36-річного лучанина.
Досудовим слідством по справі встановили, що потерпілий відпочивав у розважальному закладі. Між ним та ще одним відвідувачем виник конфлікт, у результаті якого 36-річний чоловік вдарив потерпілого.
Наразі він перебуває у лікарні. Зловмиснику оголосили про підозру в інкримінованому злочині.
Триває досудове розслідування під час якого слідчі з’ясують усі причини та обставини злочину. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.
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Нагадаємо, що у ніч на середу 25 грудня 40-річний лучанин перебуваючи у нічному клубі під час конфлікту отримав тілесні ушкодження, - пише ГУНП у Волинській області.
Чоловіка госпіталізували до лікарні. Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину 36-річного лучанина.
Досудовим слідством по справі встановили, що потерпілий відпочивав у розважальному закладі. Між ним та ще одним відвідувачем виник конфлікт, у результаті якого 36-річний чоловік вдарив потерпілого.
Наразі він перебуває у лікарні. Зловмиснику оголосили про підозру в інкримінованому злочині.
Триває досудове розслідування під час якого слідчі з’ясують усі причини та обставини злочину. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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