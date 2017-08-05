Лучанину, який побив у клубі «Версаль» чоловіка, «світить» до 8 років тюрми





Нагадаємо, що у ніч на середу



Чоловіка госпіталізували до лікарні. Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину 36-річного лучанина.



Досудовим слідством по справі встановили, що потерпілий відпочивав у розважальному закладі. Між ним та ще одним відвідувачем виник конфлікт, у результаті якого 36-річний чоловік вдарив потерпілого.



Наразі він перебуває у лікарні. Зловмиснику оголосили про підозру в інкримінованому злочині.



Триває досудове розслідування під час якого слідчі з’ясують усі причини та обставини злочину. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанину, який спричинив бійку у розважальному закладі, «світить» тюрма.Нагадаємо, що у ніч на середу 25 грудня 40-річний лучанин перебуваючи у нічному клубі під час конфлікту отримав тілесні ушкодження , - пише ГУНП у Волинській області.Чоловіка госпіталізували до лікарні. Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину 36-річного лучанина.Досудовим слідством по справі встановили, що потерпілий відпочивав у розважальному закладі. Між ним та ще одним відвідувачем виник конфлікт, у результаті якого 36-річний чоловік вдарив потерпілого.Наразі він перебуває у лікарні. Зловмиснику оголосили про підозру в інкримінованому злочині.Триває досудове розслідування під час якого слідчі з’ясують усі причини та обставини злочину. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

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