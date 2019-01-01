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Судили волинянина, який за 800 гривень хотів відкупитися від патрульних

Судили волинянина, який за 800 гривень хотів відкупитися від патрульних
Судили уродженця села Копачівка Рожищенського району, який давав хабар поліцейським.

Слухання справи відбулось 10 грудня. Про це йдеться у вироку суду, - пише Район.Луцьк.

Так, 25 жовтня близько 17:22 працівники патрульної поліції, перебуваючи на узбіччі автодороги в селі Зміїнець Луцького району, зупинили автомобіль марки Opel Zafira на литовській реєстрації. Під час з'ясування особи водія, візуально встановили його перебування у стані алкогольного сп'яніння.

«Після цього, підсудний підійшов до службового автомобіля «Mitsubishi Outlander» та висловив пропозицію про надання поліцейським неправомірної вигоди за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Поліцейський повідомив чоловіка про те, що такі дії є неправомірними і за їх вчинення передбачена кримінальна відповідальність», – йдеться у матеріалах справи.

Однак підсудний поклав до бардачка службового автомобіля Mitsubishi Outlander 800 гривень. Таким чином чоловік своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України.

Суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості від 31 жовтня про обвинувачення підсудного у вчиненні кримінального правопорушення між прокурором Луцької місцевої прокуратури Юрієм Сушиком та підозрюваним. Визнали чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 369 КК України і призначили йому покарання у виді штрафу в розмірі 9 350 гривень.

Вилучені під час проведення огляду місця події 800 гривень конфіскували в дохід держави.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: хабар, патрульний, водій
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